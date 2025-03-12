В Украине "отменили" поезд на популярном маршруте: почему не будет ездить

В Украине больше не будет курсировать поезд в популярном среди украинцев туристическом направлении: № 265/266 Киев – Одесса – Киев. Дело в том, что он был временным и движение планировалось лишь на 9 марта.

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Об этом сообщали в "Укрзалізниці", анонсируя его поездку. При этом подчеркивая: поезд запускали в связи с весенними праздниками.

"Назначаем дополнительные поезда. Не откладывайте путешествие – весна ждет", – говорилось в сообщении.

В настоящее время о новых датах курсирования поезда не сообщалось. Как и не появилось билетов на него на ближайшее время.

В целом, отметим, практика "временных" поездов в Украине не нова. Зачастую железнодорожники запускают их, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. В частности, в связи с:

праздниками;

другими важными датами – например, каникулами или периодом отпусков.

В Украине запустили поезд с особенным вагоном

В то же время, "Укрзалізниця" запустила первый детский вагон в поезде международного сообщения. Им стал поезд №351 Киев – Кишинев. В первый рейс с детским вагоном он вышел 27 февраля.

Как рассказали в перевозчике, вагон "полностью сертифицирован для движения в международном сообщении". А также оборудован:

пандусами для колясок;

тематическими купе с Искорками Суперсил;

манежами для самых маленьких;

пеленательными столиками;

гипоаллергенной детской постелью;

детским меню;

подогревом детского питания;

защищенные бортики верхних полок;

бизибордами;

безопасными коридорными перилами с мягкой обивкой;

интерактивными учебно-развлекательными материалами;

настольными играми;

аудиосказками на ночь.

При этом отмечается: продажа билетов в вагон осуществляется исключительно через приложение перевозчика. В нем он будет помечен специальной маркировкой "детский".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в "Укрзалізниці" появился новый – седьмой – флагманский поезд. Им стал №95/96 Киев – Рахов, который получил название "Гуцульщина".

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