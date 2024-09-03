В Украине отменили ограничения на продажу алкоголя по вечерам: когда и почему это произошло

В Украине отменены ограничения на продажу алкоголя в магазинах в вечерние и утренние часы, которые ранее вводили местные власти на период действия военного положения. Изменение правил связано со вступлением в силу с 27 июля 2024 года отдельного закона об обороте подакцизной продукции, действие которого распространяется на всю страну, кроме районов ведения боевых действий и оккупированных территорий. Впрочем, продажа спиртного до сих пор запрещена во время комендантского часа.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA в центре правовой помощи Киевской государственной горадминистрации (КГГА). Речь идет о Законе Украины 3817-IX "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего".

Так, юристы подтвердили, что в Киеве с 27 июля уже не действует ограничение на продажу алкоголя в торговых точках после 21:00 и до 11:00. Вместе с тем, в тексте закона речь идет о всей Украине за исключением территорий, на которых ведутся боевые действия, или тех, которые временно оккупированы РФ.

"Со дня вступления в силу настоящего закона (27.07.2024. – Ред) ранее установленные сельскими, поселковыми, городскими советами, государственными администрациями (военными администрациями) ограничения по запрещению торговли алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе, на территориях, на которых не ведутся боевые действия или на территориях, которые не являются временно оккупированными РФ, теряют силу, кроме ограничений на время комендантского часа, которые сохраняются до утверждения Кабинетом министров Украины порядка установления областными государственными администрациями (областными военными администрациями) запрета торговли алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе, в определенный период суток во время действия военного положения", – говорится в законе.

При этом в документе также указано, что пока Кабмин не утвердил такой порядок (а об этом еще не сообщалось) запреты на продажу спиртного в определенные часы могут устанавливать исключительно областные государственные или военные администрации и только в районах, где ведутся боевые действия, или которые оккупированы РФ. Речь идет о территориях, внесенных в официальный перечень, который регулярно обновляется.

Следует учитывать, что о действии закона, вероятно, знают не все торговые сети. Как стало известно OBOZ.UA, в августе-2024 многие магазины и супермаркеты в Киеве и Одессе не продавали алкоголь после 21:00 – временного порога, ранее установленного местными властями в этих городах.

Напомним, с 1 сентября в Украине начал действовать закон, который предусматривает повышение акцизов на некоторые алкогольные напитки. В частности, это т.н. промежуточные продукты – сброженные напитки, некоторые вина и их смеси (крепость от 1,2% до 22% об.). Акциз на них теперь установлен на уровне 12,23 грн/л (было 8,42 грн), то есть на уровне ставки для игристых вин.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина шаг для внедрения электронных акцизов (е-акцизов) на алкоголь и сигареты. Предполагается появление электронной марки акцизного налога с уникальным QR-кодом. Это позволит украинцам проверить оригинальность спиртного в приложении Дія.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!