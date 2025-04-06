В Украине запустили "особенный" поезд по специальному маршруту: цена билетов

В преддверии Пасхи, которую в 2025 году празднуют 20 апреля, "Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд из Киева в популярный среди украинцев туристический центр – Львов. Впрочем, поезд будет временными – рейс запланирован лишь на 18 апреля. Стоимость же билетов в купе поезда на рейс из Киева составляет 391,1 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер 291/292.

"Назначаем дополнительный скорый фирменный поезд №291/292 Киев — Львов — Киев. Пусть пасхальный путь будет светлым и теплым", – говорится в сообщении.

В целом, отметим, практика "временных" поездов в Украине не нова. Зачастую железнодорожники запускают их, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. В частности, в связи с:

праздниками;

другими важными датами – например, каникулами или периодом отпусков.

Расписание нового поезда из Киева во Львов

Отправление из Киева – 08:57. Прибытие во Львов – 17:04.

Отправление со Львова – 13:30. Прибытие в Киев – 20:51.

Сколько стоят билеты

На рейс из Киева билеты продают в вагоны классов купе и люкс. Их стоимость:

купе – 391,1 грн;

люкс – 877,98 грн.

Где купить билеты

В приложении "Укрзалізниці".

На сайте перевозчика.

В кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на мощностях "Укрзалізниці" капитально модернизировали электропоезд ЭД9М на 792 места в 8 вагонах – в нем появились розетки для зарядки гаджетов, пандусы и т.д. Он будет курсировать по маршруту Киев – Чернигов – Киев, что, в частности, облегчит украинцам из этих и близлежащих населенных пунктов подъезд на работу и учебу.

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