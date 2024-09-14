В Украине в четырех сферах резко выросли зарплаты: где провели кардинальный перерасчет 

В Украине больше всего выросли зарплаты в сфере авиатранспорта, почтовой и курьерской деятельности, предоставления услуг и строительстве. Значительное повышение зарплат в этих сферах также объясняется дефицитом сотрудников.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. По данным одного из крупных кадровых порталов, с января средняя зарплата в вакансиях увеличилась с 17 853 до 19 858 грн (данные за сентябрь). Для сравнения: в резюме средняя желаемая зарплата возросла с 18 119 до 20 657 грн. Просмотреть динамику изменения размера зарплат в вакансиях можно, ознакомившись с графиком ниже.

Государственная служба статистики показывает динамику изменения зарплат с определенным отставанием. Сейчас имеются данные только за второй квартал 2024 года. Следовательно, по данными официальной статистики, средняя зарплата во втором квартале этого года по сравнению со вторым кварталом прошлого года возросла на 22,1%. В среднем украинцам платили по 20 964 грн.

Госстат показывает данные по отраслям. Если в первые три месяца на первом месте по динамике зарплат по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году была сфера временного размещения и организации питания (прирост зарплат на 44,1%, до 15 057 грн), то сейчас на первом месте оказался авиационный транспорт (прирост на 46,3%, до 43 387 грн). И хотя в Украине закрыто небо для гражданской авиации, продолжают работу аэропорты, а украинские экипажи трудятся на международных рейсах. Также зарплаты фактически рекордно возросли в следующих отраслях:

почтовая и курьерская деятельность (на 42,7%, до 13 714 грн);

предоставление различных услуг (на 38,1%, до 24 267 грн);

строительство (на 37,6%, до 14 561 грн).

Меньше увеличились зарплаты в спорте и искусстве (всего лишь на 9%). Эта статистика подтверждает: зарплаты быстро растут в тех областях, где критически не хватает людей. А в отраслях, которые меньше испытывают дефицит кадров, происходит умеренный рост заработных плат.

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