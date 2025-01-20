УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В Украине ощутимо подорожали 1-комнатные квартиры: какие теперь цены

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
636
В Украине ощутимо подорожали 1-комнатные квартиры

Во многих крупных городах Украины подорожали 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. Больше всего за последние 6 месяцев цены выросли в Житомире – на 8%, до средних 43 000 долларов.

Видео дня

В целом, сообщили на крупном профильном портале, подорожали 1-комнатные квартиры в диапазоне 1-9%. В частности, кроме Житомира, покупать такое жилье стало дороже:

  • Ужгороде – на 7%;
  • Львове, Ривном, Чернигове, Черкассах – на 3%;
  • Хмельницком – на 1%.
Во многих крупных городах Украины подорожали 1-комнатные квартиры на вторичном рынке

Где квартиры подешевели

В то же время, отмечается, в ряде городов цены снизились. Удешевление составило от 1% до 9%. В частности:

  • в Сумах жилье подешевело на 9%;
  • в Днепре – на 6%;
  • Запорожье – на 5%;
  • в Полтаве – на 3%;
  • в Харькове – на 1%.

Где цены остались прежними

Вместе с тем, в ряде городов не произошло изменений – там стоимость "однушки" осталась на прежнем уровне. Это:

  • Киев;
  • Луцк;
  • Ивано-Франковск;
  • Черновцы;
  • Винница;
  • Одесса;
  • Николаев;
  • Кропивницкий;
  • Херсон.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 18 000 до 64 000 долларов. Дешевле всего – в Херсоне и Запорожье – в среднем, 18 000 долларов. Среди лидеров также:

  • Харьков, Сумы – 20 000 долларов;
  • Николаев – 21 000 долларов.

Самые высокие же цены зафиксированы во Львове – в среднем 64 000 долларов. А кроме того, в Киеве и Ужгороде – 60 000 долларов.

В Украине собираются переписать правила по квартирам и домам

Тем временем, в Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики", его рассмотрение может начаться в ближайшее время. Ожидается, что документ решит ряд проблем, в частности устаревшего жилищного фонда.

Как уточнила нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), необходимость в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года.

Разработанный же законопроект, отметила она, предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности:

  • льготную ипотеку;
  • компенсацию стоимости жилья;
  • аренду с выкупом;
  • лизинг.

Кроме того, документ предлагает запуск постоянно обновляемого револьверного жилищного фонда (оказывает возвратную финансовую помощь совладельцам жилых домов. Возвращенные ими средства используют для финансирования других участников). А кроме того:

  • Развитие социально арендного и служебного жилья.
  • Прохождение всех процедур через Единую информационно-аналитическую систему, которая, утверждается, обеспечит прозрачность и минимизирует коррупцию.
  • Утверждение Государственной жилищной стратегии и региональных стратегий, которые будут ее частями.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, во многих крупных городах собственники 1-комнатных квартир переписали стоимость их аренды. Причем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, за последние 6 месяцев больше всего цена на съем такого жилья выросла в Ивано-Франковске – на 16%, до средних 14 000 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!