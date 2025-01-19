В Украине существенно изменили стоимость аренды 1-комнатных квартир: сколько стоит снять жилье
Во многих крупных городах собственники 1-комнатных квартир переписали стоимость их аренды. Причем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, за последние 6 месяцев больше всего цена на съем такого жилья выросла в Ивано-Франковске – на 16%, до средних 14 000 грн.
В целом, сообщили на крупном профильном портале, подорожала аренда 1-комнатных квартир в диапазоне 1-16%. В частности, помимо Ивано-Франковска, снимать такие квартиры стало дороже в:
- Одессе – на 14%;
- Львове – на 9%;
- Хмельницком – на 5%;
- Виннице – на 4%;
- Киеве – на 1%.
Снизили цены же лишь в 2-х городах – при чем, и там, и там на 9%. Это:
- Запорожье;
- Днепр.
В то же время в ряде городов не произошло изменений – там стоимость аренды "однушки" осталась на прежнем уровне. Это:
- Ужгород;
- Луцк;
- Черновцы;
- Тернополь;
- Ривне;
- Житомир;
- Черкассы;
- Чернигов;
- Полтава;
- Кропивницкий;
- Николаев;
- Харьков.
Сколько стоит снять 1-комнатные квартиру в Украине
В целом, по данным аналитиков, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно по средним ценам от 4 000 до 19 000 грн. Дешевле всего – в Харькове, в среднем, 4 000 грн. Среди лидеров также:
- Николаев, Запорожье – в среднем, 5 000 грн;
- Чернигов – 6 250 грн.
Самые высокие же цены зафиксированы в Ужгороде – в среднем 19 000 грн. А кроме того, во:
- Львове – в среднем, 16 900 грн;
- Киеве – 16 000 грн.
Перед арендой нужно проверять документы на жилье
В то же время, рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", перед заключением договора следует проверить документы на жилье – особенно если цена аренды слишком низкая. Дело в том, что арендодатели могут скрыть те или иные важные сведения, что в будущем может привести к проблемам. Чаще всего, по данным юристов, скрыть пытаются следующее:
- квартира (дом) сдается без согласия владельца;
- жилье принадлежит другим лицам;
- жилье находится в ипотеке;
- квартира или дом находятся под арестом;
- документы на собственность оформлены ненадлежащим образом или вообще отсутствуют.
"Также арендодатель должен предъявить документ, удостоверяющий его личность", – подчеркивают юристы. Документами, подтверждающими право собственности на жилье, могут быть:
- выписка из единого реестра недвижимого имущества;
- свидетельство о праве собственности / о праве на наследство;
- договор купли-продажи / дарения и т. д.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине собираются переписать правила по квартирам и домам. Для этого в Верховной Раде Украины зарегистрировали правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики".
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