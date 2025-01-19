В Украине существенно изменили стоимость аренды 1-комнатных квартир: сколько стоит снять жилье

Во многих крупных городах собственники 1-комнатных квартир переписали стоимость их аренды. Причем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, за последние 6 месяцев больше всего цена на съем такого жилья выросла в Ивано-Франковске – на 16%, до средних 14 000 грн.

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В целом, сообщили на крупном профильном портале, подорожала аренда 1-комнатных квартир в диапазоне 1-16%. В частности, помимо Ивано-Франковска, снимать такие квартиры стало дороже в:

Одессе – на 14%;

Львове – на 9%;

Хмельницком – на 5%;

Виннице – на 4%;

Киеве – на 1%.

Снизили цены же лишь в 2-х городах – при чем, и там, и там на 9%. Это:

Запорожье;

Днепр.

В то же время в ряде городов не произошло изменений – там стоимость аренды "однушки" осталась на прежнем уровне. Это:

Ужгород;

Луцк;

Черновцы;

Тернополь;

Ривне;

Житомир;

Черкассы;

Чернигов;

Полтава;

Кропивницкий;

Николаев;

Харьков.

Сколько стоит снять 1-комнатные квартиру в Украине

В целом, по данным аналитиков, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно по средним ценам от 4 000 до 19 000 грн. Дешевле всего – в Харькове, в среднем, 4 000 грн. Среди лидеров также:

Николаев, Запорожье – в среднем, 5 000 грн;

Чернигов – 6 250 грн.

Самые высокие же цены зафиксированы в Ужгороде – в среднем 19 000 грн. А кроме того, во:

Львове – в среднем, 16 900 грн;

Киеве – 16 000 грн.

Перед арендой нужно проверять документы на жилье

В то же время, рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", перед заключением договора следует проверить документы на жилье – особенно если цена аренды слишком низкая. Дело в том, что арендодатели могут скрыть те или иные важные сведения, что в будущем может привести к проблемам. Чаще всего, по данным юристов, скрыть пытаются следующее:

квартира (дом) сдается без согласия владельца;

жилье принадлежит другим лицам;

жилье находится в ипотеке;

квартира или дом находятся под арестом;

документы на собственность оформлены ненадлежащим образом или вообще отсутствуют.

"Также арендодатель должен предъявить документ, удостоверяющий его личность", – подчеркивают юристы. Документами, подтверждающими право собственности на жилье, могут быть:

выписка из единого реестра недвижимого имущества;

свидетельство о праве собственности / о праве на наследство;

договор купли-продажи / дарения и т. д.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине собираются переписать правила по квартирам и домам. Для этого в Верховной Раде Украины зарегистрировали правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики".

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