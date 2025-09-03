В Украине окончательно запретили вейпы: подписанный Зеленским закон прикрыл последнюю лазейку

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете "самозамесов" для курения электронных сигарет. Это закрывает лазейку в законодательстве, которая позволяла продавать смеси для изготовления жидкостей для вейпов, несмотря на действующий запрет.

Видео дня

Согласно данным с сайта Верховной Рады, закон 4536-IX с подписью Зеленского вернули в парламент 2 сентября. Это означает, что теперь за реализацию никотина для вейпов торговые точки начнут жестко штрафовать.

Как в Украине обходили запрет на продажу вейпов

Формально производство, импорт и продажа ароматизированных вейпов запрещены в Украине с июля 2024 года. Впрочем, это не помогло побороть рынок электронных сигарет – он ушел в тень, из-за чего потери бюджета оценивали в 5 млрд грн в год.

К самым распространенным схемам обхода запрета относится продажа так называемых "самозамесов" – когда официально покупатель покупал только легальный ингредиент (пропиленгликоль, глицерин) и бесплатно получал никотин. Набор можно было самостоятельно смешать и залить в вейп для курения.

Новый закон перекрывает эту легальную лазейку. Он запрещает бесплатное распространение никотина или жидкостей для вейпов – не только отдельно, но и в наборах. Нарушителей будут ждать жесткие штрафы – до 200% стоимости товара, но не менее 24 тысяч гривен.

Ранее председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа") объяснял, что в 2025 году в Украине не было приобретено ни одного акциза на реализацию электронных сигарет, то есть рынок полностью находится в тени. Поэтому их продают двумя способами:

через сети магазинов, которые частично или полностью торгуют нелегальным табаком;

через интернет, где можно заказать табачную продукцию без акциза.

Кроме того, в Верховную Раду внесен законопроект №13548, который также предусматривает запрет на продажу всего, что связано с электронными сигаретами. Также он запрещает производство электронных сигарет и заправочных контейнеров, хотя в Украине их легально и так не производят.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в августе в Украине разоблачили масштабное нелегальное производство одноразовых вейпов с 7 линиями и товаром на 50 млн грн. Схема действовала через подпольный цех без лицензий, где ежемесячно изготавливали продукцию на миллионы гривен – теперь организаторам грозит до 12 лет тюрьмы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!