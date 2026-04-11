Как за год подорожала пасхальная корзина: цены снизились только на два продукта

За год цены из всех продуктов, которые входят в пасхальную корзину, снизились только на муку, сахар. На все остальные продукты из корзины стоимость выросла. В целом продуктовая корзина подорожала с 1831,14 до 2127,11 грн, или на 16,16%.

Видео дня

Об этом говорится в данных Главного управления статистики в Ивано-Франковской области. Цены ниже указаны в килограммах (яйца – за десяток):

Мука : с 19,41 до 19,11 грн (–1,55%)

Колбасы варено-копченые: с 339,46 до 407 грн (+19,89%)

Изделия из мяса деликатесные : с 421,81 до 510,11 грн (+20,93%)

Говядина : с 304,91 до 365,52 грн (+19,88%)

Свинина : с 188,59 до 212,62 грн (+12,74%)

Сало : с 156,6 до 189,1 грн (+20,75%)

Масло сливочное: с 98,01 до 101,63 грн (+3,69%)

Яйца : с 58,65 до 73,25 грн (+24,90%)

Сыры мягкие жирные: с 211,66 до 221,03 грн (+4,43%)

Сахар: с 32,04 до 26,84 грн (–16,23%)

Совокупная стоимость корзины

до изменения: 1 831,14 грн

после изменения: 2 127,11 грн

Совокупное изменение стоимости составляет 295,97 грн (+16,16%).

Сколько стоит кулич 500 г в супермаркетах

"Сильпо" – около 149 грн;

В этой сети предлагают куличи собственного производства, которые выглядят более "десертно" – с щедрой глазурью, иногда с дополнительным декором. Согласно обзору, цена выше средней, но покупатели часто платят за качество подачи и стабильный вкус.

"АТБ" – 93,90 грн;

Согласно мониторингу, это один из самых дешевых вариантов на рынке. Судя по составу, это максимально простая пасха – классическое тесто, изюм, стандартная белая глазурь.

"Фора" – 94,90 грн;

Ценник почти идентичен, как у сети супермаркетов АТБ, но часто немного лучше выглядит – более аккуратная глазурь и оформление. Согласно виду, это также классический кулич без экспериментов, ориентированный на массового покупателя.

Auchan – 114,90 грн;

Средний сегмент, немного дороже, но обычно больший выбор и более "праздничный" вид. В этой категории уже можно найти варианты с различными посыпками или легкими вариациями рецептуры.

Roshen – 298,25 грн.

Самый дорогой вариант среди масс-маркета. На момент публикации кулич от Roshen отсутствует в продаже на сайте, поскольку его быстро раскупили. В то же время на вторичном рынке (перекупы) цена уже доходит до 380 грн.

В среднем в Украине куличи весом 500-650 г в супермаркетах стоят от 80 до 530 грн, в зависимости от бренда и сегмента. Водноас OBOZ.UA также проанализировал, выгоднее ли готовить пасху самостоятельно. Ориентировочная стоимость ингредиентов на 500 г:

мука – ~25-30 грн;

яйца – ~20-25 грн;

сахар – ~15-20 грн;

сливочное масло – ~40-60 грн;

молоко – ~10-15 грн;

изюм/сахар – ~20-30 грн;

дрожжи, ваниль, соль – ~10 грн.

Итого сумма составляет примерно 120-160 грн, в зависимости от качества продуктов. Согласно сообщениям, украинцев в социальных сетях большинство планирует готовить собственноручно, ведь домашняя пасха выигрывает по качеству ингредиентов, свежести и возможности контроля рецепта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!