Как за год подорожала пасхальная корзина: цены снизились только на два продукта
За год цены из всех продуктов, которые входят в пасхальную корзину, снизились только на муку, сахар. На все остальные продукты из корзины стоимость выросла. В целом продуктовая корзина подорожала с 1831,14 до 2127,11 грн, или на 16,16%.
Об этом говорится в данных Главного управления статистики в Ивано-Франковской области. Цены ниже указаны в килограммах (яйца – за десяток):
- Мука: с 19,41 до 19,11 грн (–1,55%)
- Колбасы варено-копченые: с 339,46 до 407 грн (+19,89%)
- Изделия из мяса деликатесные: с 421,81 до 510,11 грн (+20,93%)
- Говядина: с 304,91 до 365,52 грн (+19,88%)
- Свинина: с 188,59 до 212,62 грн (+12,74%)
- Сало: с 156,6 до 189,1 грн (+20,75%)
- Масло сливочное: с 98,01 до 101,63 грн (+3,69%)
- Яйца: с 58,65 до 73,25 грн (+24,90%)
- Сыры мягкие жирные: с 211,66 до 221,03 грн (+4,43%)
- Сахар: с 32,04 до 26,84 грн (–16,23%)
Совокупная стоимость корзины
- до изменения: 1 831,14 грн
- после изменения: 2 127,11 грн
Совокупное изменение стоимости составляет 295,97 грн (+16,16%).
Сколько стоит кулич 500 г в супермаркетах
- "Сильпо" – около 149 грн;
В этой сети предлагают куличи собственного производства, которые выглядят более "десертно" – с щедрой глазурью, иногда с дополнительным декором. Согласно обзору, цена выше средней, но покупатели часто платят за качество подачи и стабильный вкус.
- "АТБ" – 93,90 грн;
Согласно мониторингу, это один из самых дешевых вариантов на рынке. Судя по составу, это максимально простая пасха – классическое тесто, изюм, стандартная белая глазурь.
- "Фора" – 94,90 грн;
Ценник почти идентичен, как у сети супермаркетов АТБ, но часто немного лучше выглядит – более аккуратная глазурь и оформление. Согласно виду, это также классический кулич без экспериментов, ориентированный на массового покупателя.
- Auchan – 114,90 грн;
Средний сегмент, немного дороже, но обычно больший выбор и более "праздничный" вид. В этой категории уже можно найти варианты с различными посыпками или легкими вариациями рецептуры.
- Roshen – 298,25 грн.
Самый дорогой вариант среди масс-маркета. На момент публикации кулич от Roshen отсутствует в продаже на сайте, поскольку его быстро раскупили. В то же время на вторичном рынке (перекупы) цена уже доходит до 380 грн.
В среднем в Украине куличи весом 500-650 г в супермаркетах стоят от 80 до 530 грн, в зависимости от бренда и сегмента. Водноас OBOZ.UA также проанализировал, выгоднее ли готовить пасху самостоятельно. Ориентировочная стоимость ингредиентов на 500 г:
- мука – ~25-30 грн;
- яйца – ~20-25 грн;
- сахар – ~15-20 грн;
- сливочное масло – ~40-60 грн;
- молоко – ~10-15 грн;
- изюм/сахар – ~20-30 грн;
- дрожжи, ваниль, соль – ~10 грн.
Итого сумма составляет примерно 120-160 грн, в зависимости от качества продуктов. Согласно сообщениям, украинцев в социальных сетях большинство планирует готовить собственноручно, ведь домашняя пасха выигрывает по качеству ингредиентов, свежести и возможности контроля рецепта.
