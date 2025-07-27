Европа "заваливает" Украину своим продуктом: импорт резко вырос

В Украине значительно віросли объемы ввоза сыров из-за границы – прежде всего, из Европы. В частности, по итогам первых 6 месяцев 2025 года в страну было импортировано на 15% больше твердых и полужестких сыров, чем за этот же период 2024-го. При этом белых сыров было ввезено на 18% больше. А плавленых – на 7%.

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Об этом сообщает infagro. Там отметили: европейские производители наращивают поставки в Украину. Что является вызовом для местных сыроделов.

При этом подчеркивается: даже несмотря на то, что в июне сыра был импортировано на 16% меньше, чем в мае, на общую ситуацию это не сильно повлияло. Ведь "ввезенный объем превышает прошлогодний".

Украинский же рынок, констатируется, находится в застое. Причин же этого несколько – в частности:

Высокая стоимости продукции.

Сезонный спад спроса в середине лета.

Однако на внешних рынках, подчеркивается, для украинских компаний все складывается более удачно. Так, в первом полугодии из страны было вывезено на 16% больше полутвердых сыров, чем за этот период в прошлом году.

Сколько стоит сыр в украинских супермаркетах

По данным "Минфина", ныне крупные сети супермаркетов продают сыр твердый "Звени Гора голландский 45%" в среднем по 534,03 грн/кг. Что более чем на 7 грн дешевле, чем было в июне.

В целом крупные сети продают этот сыр по 519-589 грн/кг. В частности:

Metro – 587,6 грн/кг.

Auchan – 425 грн/кг.

Megamarket – 589,5 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом за год – с июня-2024 по июнь-2025 – в Украине подорожали все продукты питания. Общее увеличение стоимости составило от 4,7% до 195,5%. Больше всего выросли цены на яблоки – до средних 79,49 грн/кг.

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