В Украине неожиданно изменили маршрут поезда за границу: что делать пассажирам

В Украине 6 мая в срочном порядке отменили движение поезда №961 Мукачево – Кошице (Словакия) на отрезке Мукачево – Чоп. Всех пассажиров, которые должно были ехать из Мукачево просят доехать до Чопа на другом поезде уже в 15:18. На момент появления информации у путешественников было около получаса на то, чтобы изменить планы.

Причиной стала поломка подвижного состава словацких железных дорог. Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

"Просим пассажиров, которые планировали совершить посадку на поезд №961 в Мукачево, воспользоваться поездом №345 Черновцы — Ужгород для доезда до ст. Чоп. Поезд отправится со станции Мукачево в 15:18", – говорится в сообщении.

Докупать билеты не нужно. Посадка на поезд №345 будет разрешена с билетами на поезд №961. По прибытии на станцию Чоп в 16:28 и прохождении таможенного контроля пассажиры смогут совершить посадку в поезд №961 до станции Кошице.

Это уже не первые проблемы с рейсом №961 Мукачево – Кошице, которые возникают из-за поломок подвижного состава словацких железных дорог. Например, 13 декабря 2023 года поезд вообще неожиданно отменили. Аналогичная ситуация была и 6 октября 2023 года.

Кроме того, были и другие отмены ж/д рейсов из стран ЕС в Мукачево. Так, 11 августа 2023 года не прибыл поезд №628 Дебрецен – Мукачево из Венгрии, хотя прибытие было запланировано в расписании. А 19 августа того же года Венгерская железная дорога сообщила, что поезда №6284 из Дебрецена в Мукачево, №33 из Мукачево в Будапешт и №6285 из Захони в Чоп не будут курсировать из-за "большого пассажиропотока и длительного пограничного контроля".

Как сообщал OBOZ.UA, также 6 мая в Украине задерживается сразу ряд поездов, следующих по популярному варшавскому направлению. Причина – обесточивание на пограничном участке в результате неблагоприятных погодных условий.

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