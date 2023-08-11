Поезд из Венгрии не доехал в Украину, еще один рейс отменен: что известно

В Украину 11 августа не прибыл поезд из Венгрии, хотя это было запланировано в расписании. Речь идет о рейсе 628 Дебрецен – Мукачево. Причины обозначены как "технические", однко подробностей нет.

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При этом Украина уже отменила поезд Рейс 33 Мукачево – Будапешт на 11 августа. Об этом сообщили в "Укрзалізниці" (УЗ).

"Поезд 6284 Дебрецен – Мукачево формирование MAV START (Венгрия) по техническим причинам не прибыл в Украину, выясняем детали и ждем информации от венгерских коллег. Рейс 33 Мукачево – Будапешт отправлением из Мукачево в 12:30 отменен", – говорится в сообщении.

Это уже далеко не первый случай проблем с перевозками в венгерском направлении. К примеру, недавно в Венгрии были задержаны вагоны Киев – Вена. Из-за этого поезд не добрался до конечной станции, доехав лишь до Будапешта. Пассажирам из Вены в Киев пришлось добираться до назначения места с дополнительной пересадкой.

Тогда в УЗ отмечали, что в последнее время Венгрия и Австрия "по разным причинам допускают опоздание поездов, с которыми следуют прицепные вагоны Киев – Вена". Что ломает расписание движения и подвязки переприцепок этих вагонов сразу в обоих направлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом железнодорожные путешествия из Украины в Европу без пересадок значительно ограничены. Всему виной разная ширина колеи – именно из-за нее "Укрзалізниця" (УЗ) не может добавить больше международных рейсов.

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