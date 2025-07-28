В Украине не стали отменять поездки ряда "специальных" поездов: названы новые даты и цены на билеты
"Укрзалізниця" назначила новые рейсы сразу для ряда дополнительных поездов – между Одессой и Винницей, Киевом и Кривым Рогом, а также Киевом и Винницей. Билеты на новые поезда уже поступили в продажу – и в частности на рейс 1 августа из Одессы в Винницу в вагоны 1 класса стоят 784,69 грн.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что речь идет о поездах:
- №708/707 Одесса – Винница.
- №740/739 Киев – Кривой Рог.
- 753/754 Кривой Рог – Киев
- №275/276 Киев – Винница.
"Продолжаем курсирование дополнительных летних поездов в августе. На маршрутах будут задействованы купейные вагоны с сидячими местами", – говорится в сообщении.
При этом в перевозчике призвали пассажиров внимательно выбирать билеты. Прежде всего, обращать внимание "на отметку, что белья в этих поездах не будет".
Новые даты рейсов поездов
- №708/707 Одесса – Винница.
1 и 3 августа.
- №740/739 Киев – Кривой Рог и №753/754 Кривой Рог – Киев.
31 июля, а также 2, 4, 6, 8, 10 августа.
- №275/276 Киев – Винница.
1 и 3 августа.
Сколько стоят билеты на поезда
На рейс 1 августа поезда №708/707 Одесса – Винница (из Одессы) билеты продают в вагоны 1 и 2 классов. Цена:
- 1 класс – 784,69 грн.
- 2 класс – 388,25 грн.
На рейс 31 июля поезда №740/739 Киев – Кривой Рог (из Киева) билеты продают в вагоны 1 класса. Их стоимость составляет 807,62 грн.
На рейс 31 июля поезда №753/754 Кривой Рог – Киев (из Кривого Рога) билеты продают в вагоны 1 класса. Цена – 807,62 грн.
На рейс 1 августа поезда №275/276 Киев – Винница (из Киева) билеты продают в вагоны 1 класса. Их стоимость составляет 491,13 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила новый поезд – из Николаева в крупный туристический центр Ивано-Франковск. В первый рейс поезд выйде 1 августа.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!