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В Украине не стали отменять поездки ряда "специальных" поездов: названы новые даты и цены на билеты

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Украине запустили новый 'специальный' поезд

"Укрзалізниця" назначила новые рейсы сразу для ряда дополнительных поездов – между Одессой и Винницей, Киевом и Кривым Рогом, а также Киевом и Винницей. Билеты на новые поезда уже поступили в продажу – и в частности на рейс 1 августа из Одессы в Винницу в вагоны 1 класса стоят 784,69 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что речь идет о поездах:

  • №708/707 Одесса – Винница.
  • №740/739 Киев – Кривой Рог.
  • 753/754 Кривой Рог – Киев
  • №275/276 Киев – Винница.

"Продолжаем курсирование дополнительных летних поездов в августе. На маршрутах будут задействованы купейные вагоны с сидячими местами", – говорится в сообщении.

При этом в перевозчике призвали пассажиров внимательно выбирать билеты. Прежде всего, обращать внимание "на отметку, что белья в этих поездах не будет".

Новые даты рейсов поездов

  • №708/707 Одесса – Винница.

1 и 3 августа.

  • №740/739 Киев – Кривой Рог и №753/754 Кривой Рог – Киев.

31 июля, а также 2, 4, 6, 8, 10 августа.

  • №275/276 Киев – Винница.

1 и 3 августа.

Сколько стоят билеты на поезда

На рейс 1 августа поезда №708/707 Одесса – Винница (из Одессы) билеты продают в вагоны 1 и 2 классов. Цена:

  • 1 класс – 784,69 грн.
Сколько стоят билеты на поезда
  • 2 класс – 388,25 грн.
На рейс 1 августа поезда №708/707 Одесса – Винница (из Одессы) билеты продают в вагоны 1 и 2 классов

На рейс 31 июля поезда №740/739 Киев – Кривой Рог (из Киева) билеты продают в вагоны 1 класса. Их стоимость составляет 807,62 грн.

На рейс 31 июля поезда №740/739 Киев – Кривой Рог билеты стоят 807,62 грн

На рейс 31 июля поезда №753/754 Кривой Рог – Киев (из Кривого Рога) билеты продают в вагоны 1 класса. Цена – 807,62 грн.

Сколько стоят билеты на поезд в Киев

На рейс 1 августа поезда №275/276 Киев – Винница (из Киева) билеты продают в вагоны 1 класса. Их стоимость составляет 491,13 грн.

На рейс 1 августа поезда №275/276 Киев – Винница (из Киева) билеты продают в вагоны 1 класса

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила новый поезд – из Николаева в крупный туристический центр Ивано-Франковск. В первый рейс поезд выйде 1 августа.

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