В Украине отправят в рейсы новый поезд: сколько стоят билеты
"Укрзалізниця" запустила новый поезд – из Николаева в крупный туристический центр Ивано-Франковск. В первый рейс поезд выйде 1 сентября. Стоимость билетов в плацкарт на рейс 1 августа из Николаева составляет 395,06 грн.
Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили: поезд получил номер 209/210.
"Маршрут движения состоит через станции Новый Буг, Долинская, им. Тараса Шевченко, Корсунь, Белая Церковь, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и другие. В составе поезда – вагоны купе и плацкарт", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: жители Херсона могут воспользоваться этим поездом, подъехав в Николаев рядом поездов. В частности:
- №319/320 Херсон – Николаев-Грузовой.
- №101/102 Херсон – Краматорск.
- №109/110 Херсон – Львов.
Вернуться назад в Херсон можно поездами по дням курсирования. Это:
- №110/109 Львов – Херсон.
- №320/319 Николаев-Грузовой – Херсон.
Расписание нового поезда
Из Николаева поезд начнет ходить с 1 августа. Рейсы будут осуществляться через день по нечетным числам.
Отправление – 15:54. Прибытие в Ивано-Франковск – 12:32 следующего дня.
Из Ивано-Франковска поезд будет ходить со 2 августа. Рейсы будут осуществляться через день по четным числам.
Отправление – 13:05. Прибытие в Николаев – в 09:24 следующего дня.
Сколько стоят билеты на новый поезд
Продажа билетов на поезд №209/210 Николаев – Ивано-Франковск открывается за 10 суток до отправления. На рейс же 1 августа они уже поступили в продажу. Цена:
- В плацкарт – 395,06 грн.
- В купе – 656,44 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила новые поезда между Киевом и Львовом. Причина – высокий спрос на билеты на этом направлении.
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