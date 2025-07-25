В Украине отправят в рейсы новый поезд: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запустила новый поезд – из Николаева в крупный туристический центр Ивано-Франковск. В первый рейс поезд выйде 1 сентября. Стоимость билетов в плацкарт на рейс 1 августа из Николаева составляет 395,06 грн.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили: поезд получил номер 209/210.

"Маршрут движения состоит через станции Новый Буг, Долинская, им. Тараса Шевченко, Корсунь, Белая Церковь, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и другие. В составе поезда – вагоны купе и плацкарт", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: жители Херсона могут воспользоваться этим поездом, подъехав в Николаев рядом поездов. В частности:

№319/320 Херсон – Николаев-Грузовой.

№101/102 Херсон – Краматорск.

№109/110 Херсон – Львов.

Вернуться назад в Херсон можно поездами по дням курсирования. Это:

№110/109 Львов – Херсон.

№320/319 Николаев-Грузовой – Херсон.

Расписание нового поезда

Из Николаева поезд начнет ходить с 1 августа. Рейсы будут осуществляться через день по нечетным числам.

Отправление – 15:54. Прибытие в Ивано-Франковск – 12:32 следующего дня.

Из Ивано-Франковска поезд будет ходить со 2 августа. Рейсы будут осуществляться через день по четным числам.

Отправление – 13:05. Прибытие в Николаев – в 09:24 следующего дня.

Сколько стоят билеты на новый поезд

Продажа билетов на поезд №209/210 Николаев – Ивано-Франковск открывается за 10 суток до отправления. На рейс же 1 августа они уже поступили в продажу. Цена:

В плацкарт – 395,06 грн.

В купе – 656,44 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила новые поезда между Киевом и Львовом. Причина – высокий спрос на билеты на этом направлении.

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