В Украине назначили новые поезда на горячих направлениях: какие цены на билеты и что нужно знать

"Укрзалізниця" (УЗ) назначила дополнительные поезда сразу на несколько популярных маршрутов – между Киевом и Полтавой, а также в западном направлении. Поезда будут ходить с начала сентября. Стоимость билетов колеблется в диапазоне от 155 грн до 565 грн в зависимости от маршрута и типа вагонов.

О назначении добавочных рейсов объявили в УЗ. Билеты на большинство новых поездов уже в продаже:

в приложении "Укрзалізниці";

на сайте booking.uz.gov.ua;

в кассах вокзалов.

Киев – Полтава: главное о поезде № 222/221

Расписание

Поезд будет курсировать с 3 по 29 сентября по нечетным числам .

. Отправление из Киева в 07:57, прибытие в Полтаву в 12:39.

в 07:57, прибытие в Полтаву в 12:39. Отправление из Полтавы в 14:59, прибытие в Киев в 20:10.

в 14:59, прибытие в Киев в 20:10. Остановки – Гребенка, Лубны, Миргород.

Обратите внимание! В Полтаве поезд будет прибывать и отправляться с Киевского вокзала.

Цена билетов и важные нюансы

В составе поезда – купейные и плацкартные вагоны, однако адаптированные под сидячий формат .

. Стоимость билетов в первый класс на среду, 3 сентября, составляет 288 грн , во второй класс – 155 грн . В выходные будет дороже, но билеты еще не в продаже.

, во второй класс – . В выходные будет дороже, но билеты еще не в продаже. Исходя из данных на сайте УЗ, кондиционеров в вагонах нет.

"Вагонов для дневных рейсов всегда не хватает, но мы смогли организовать этот рейс благодаря оптимизации оборота одного из ночных поездов Южного направления: по прибытии в Киев он не стоит на простое днем, а отправляется дальше в рейс", – объяснили в УЗ.

Чоп – Кременчук: новый поезд № 260/259

Расписание

Из Чопа – со 2 сентября по вторникам, пятницам и субботам; отправление в 14:24, прибытие в Кременчуг в 13:33;

– со 2 сентября по вторникам, пятницам и субботам; отправление в 14:24, прибытие в Кременчуг в 13:33; Из Кременчуга – с 3 сентября по средам, субботам и воскресеньям; отправление в 14:18, прибытие в Чоп – в 12:45.

Цены на билеты

Место в плацкарте на среду, 3 сентября, обойдется в 342 грн .

на среду, 3 сентября, обойдется в . Купе – 565 грн .

– . На выходные дни билеты будут дороже, но точная стоимость пока не указана.

Ясиня – Кропивницкий: информация о поезде № 258/257

Расписание

Из Ясини – со 2 сентября по вторникам, пятницам и субботам; отправление в 14:55, прибытие в Кропивницкий в 13:05.

– со 2 сентября по вторникам, пятницам и субботам; отправление в 14:55, прибытие в Кропивницкий в 13:05. Из Кропивницкого – с 3 сентября по средам, субботам и воскресеньям; отправление в 14:38, прибытие в Ясини – в 13:18.

Цены на билеты не известны. По состоянию на 15 августа продажа на 2 и 3 сентября все еще не открыта.

"Новые рейсы удалось назначить за счет оптимизации работы. Составы поездов, прибывших после своего основного рейса, сразу отправляются в следующие, успевая сделать еще один оборот", – добавили в УЗ.

