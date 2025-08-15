В Украине внепланово изменили расписание поездов: с рельсов сошли пассажирские вагоны

В Закарпатской области сошли с рельсов три вагона поезда №39/40 Запорожье – Солотвино. Пострадавших в результате происшествия нет, но на расписание движения поездов в регионе оно повлияло.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: предварительная версия аварии – "выброс" рельса из-за аномальной жары.

"Работаем над дальнейшей логистикой в регионе. И оцениваем сроки восстановительных работ", – говорится в сообщении.

На расписание каких поездов повлияла авария

№39/40 Запорожье – Солотвино

Три вагона с пасажирами по состоянию на 17:05 отправились до конечной станции Солотвино. Задержка не стала многочасовой.

№84 Солотвино – Киев.

Рейс из Солотвина отправится по графиком с теми же тремя вагонами в составе. Однако пассажиров ждет пересадка и объезд участка, где произошла авария.

№6581 Королево – Батево.

Движение пригородного поезда будет ограничено до станции Виноградов.

В Украине дефицит билетов на поезда

В то же время, в Украине фиксируется существенный дефицит железнодорожных билетов. По данным "Укрзалізниці", по самым популярным направлениям (Киев – Львов, Киев – Одесса и т.д.) на 1 место претендуют сразу 5-8 пассажиров, в связи с чем билеты раскупаются сразу после открытия продаж. Как рассказали в "Укрзалізниці", причинами этого являются:

Интенсивный августовский период пассажирских перевозок.

Сокращение парка вагонов превышает темпы его пополнения.

"Наш подвижной состав устаревает. Он разрушается вражескими обстрелами и достигает предельных сроков эксплуатации, по которым требуется дорогостоящий ремонт", – говорится в сообщении.

Впрочем, утверждается, сама компания также работает над увеличением количества мест в поездах. В частности, путем "оптимизации использования имеющегося подвижного состава удается увеличивать количество перевезенных пассажиров одним вагоном".

Как сообщал OBOZ.UA в то же время, в Украине могут подорожать билеты на поезда. Однако не на все – лишь те, которые покупаются в последний момент, либо последние на конкретных поезд.

