В Украине написали новые правила для онлайн-казино: комитет Рады одобрил законопроект

Народные депутаты намерены усилить контроль за игорным бизнесом в Украине. Ограничения коснутся рекламы, расчетов и борьбы с нелегальными игровыми вебсайтами и мобильными приложениями.

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 23 голосами рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект №9256-д об усилении контроля на игорном рынке. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Он отметил, что комитет существенно доработал законопроект до второго чтения. Первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк ("Голос") объяснил, какие поправки были внесены в законопроект:

Ликвидация Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Вместо нее до 1 апреля 2025 создадут новый уполномоченный орган и определят министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей.

Внедрение механизма ограничения доступа к нелегальным игорным вебсайтам и мобильным приложениям.

Запрет рекламы азартных игр. Исключением станет показ рекламы на телевидении и радио в ночное время, в медиа для лиц старше 21 года, на платформах и поисковиках с целевой аудиторией старше 21 года.

Запрещение предложения или возмещение расходов для участия в азартных играх, совершение телефонных звонков, отправка сообщений неопределенному кругу лиц, предложение безвозмездных бонусов вместо внесения ставки.

Запрет участия в рекламе военнослужащих, волонтеров, популярных людей, а также использование тематики, связанной с войной.

Запрещение получения лицензии лицами, являющимися собственниками или должностными лицами игорных компаний, имеющих налоговый долг или долг по уплате лицензий.

Расчет при проведении азартных игр исключительно в денежной форме через текущие счета в банках, запрещение использования других платежных услуг.

Запрет спонсорства кроме спонсорства в спорте.

Лицензии на проведение государственных лотерей смогут получать иностранные субъекты с опытом.

Лица, связанные со страной-агрессором, не смогут получить лицензию и использовать их бренды.

На затраты и время игры будут установлены лимиты, а также будут введены обязательные перерывы.

Запрещение принятия ставок в кредит или с последующей оплатой.

Кроме того, в законопроекте уточняются нормы об обязательном использовании РРО игорным бизнесом, "контрольных закупок" при проверках с видеофиксацией. Большинство ограничений будет распространяться и на лотерее.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский уже подписал указ об ограничении азартных игр в интернете. Этим он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно работы онлайн-казино.

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