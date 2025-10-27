В Украине массово переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир: прежних цен больше нет

В ряде крупных городов Украины переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону удорожания. Больше всего – в Одессе, где за 6 месяцев стоимость съема жилья выросла сразу на 38%, до средних 11 000 грн.

Также значительно подорожала аренда квартир в Виннице. По данным аналитиков крупного профильного портала, здесь цены повысили на 27%.

Ощутимый рост стоимости зафиксирован и в Кропивницком – на 23%. А также в Черкассах – на 20%.

В Ивано-Франковске удорожание составило 14%, в Харькове –13%. Также стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла в:

Хмельницком, Ужгороде – на 10%.

Львове – на 8%;

Днепре – на 5%.

Снизили же цены на съем жилья лишь в 3-х городах. Это:

Сумы, где аренда подешевела сразу на 35%.

Ривне – на 9%.

Киев – на 6%.

В остальных городах изменений не произошло.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Украине

В целом, по данным аналитиков крупного профильного портала, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем по цене от 4 500 до 20 000 грн. Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 20 000 грн. А также:

Львове – 18 000 грн.

Киеве – 17 000 грн.

Ивано-Франковске – 15 500 грн.

Луцке – 15 000 грн.

Дешевле всего – в Харькове. Здесь съем такого жилья стоит в среднем 4 500 грн. Среди лидеров также:

Запорожье – 5 000 грн.

Николаев – 6 000 грн.

Сумы – 6 500 грн.

Чернигов – 7 750 грн.

Кропивницкий – 8 000 грн.

В Украине собираются переписать правила по аренде

Тем временем украинцам могут разрешить выкупать арендованное жилье. Впрочем, ожидается, что распространяться норма будет только на социальную недвижимость. А для получения права воспользоваться ею придется прожить в таком жилье минимум 10 лет.

Как рассказала OBOZ.UA нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), для появления в Украине аренды с правом выкупа идет работа над правительственным законопроектом № 12377 "Об основных принципах жилищной политики". Который сейчас готовят ко второму чтению.

По словам Шуляк, ожидается, что ежемесячные арендные платежи в течение 10 лет будут включать в стоимость жилья. Поэтому после окончания срока аренды можно будет стать владельцем такой недвижимости.

Стоимость выкупа жилья будет не ниже стоимости нового социального жилья – для его замены. То есть, покупая уже готовое жилье для себя, украинцы будут финансировать его строительство для других.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине готовят переход на новую модель жилищной политики в целом – чтобы решить, в частности, проблемы устаревшего жилого фонда. Среди прочего в планах – избавиться от многолетних очередей на квартиры и незавершенных строек.

