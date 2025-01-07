В Украине начнут выключать 3G-связь: как это будет происходить и что нужно знать абонентам

Украинцам начнут постепенно выключать сеть 3G в 2025 году, но для качественной связи следует проверить, поддерживает ли смартфон 4G и заменить SIM-карту, если она устарела. Плавный переход позволит избежать отключения связи там, где еще нет покрытия 4G.

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Об этом говорится в объяснении Нацкомиссии по регулированию электронных коммуникаций (НРЕК). Сеть 3G будет отключена поэтапно, чтобы обеспечить плавный переход и не оставить пользователей без связи.

Операторы гарантируют, что там, где пока нет покрытия 4G, сеть 3G продолжит работать до развертывания высокоскоростного интернета.

Если смартфон поддерживает 4G/LTE, никаких дополнительных действий от пользователя не требуется. будут предлагать выгодные условия обмена на новые модели с поддержкой современных сетей.

По результатам тестирования подтверждено, что процесс перехода позволяет обеспечить пользователям значительно лучшее качество мобильной связи. Стратегия перехода предполагает не только улучшение покрытия, но и программы поддержки абонентов, которые еще не имеют. современных устройств или SIM-карт с поддержкой 4G Для настройки смартфона на работу с 4G необходимо:

на Android перейти в раздел "Мобильные сети" в настройках и установить режим 4G/LTE;

перейти в раздел "Мобильные сети" в настройках и установить режим 4G/LTE; на iOS в настройках включить сотовые данные и активировать режим LTE.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине может стать доступна новая технология передачи информации через интернет Direct to Cell. Эта разработка использует спутниковую связь от SpaceX.

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