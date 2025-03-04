В Украине начали продавать новые 5 грн с уникальным дизайном: как выглядят

Нацбанк открыл продажу новой памятной монеты номиналом 5 грн. Она называется "Держим строй!" и стоит 176 грн за штуку.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что монета продается в сувенирном паковании, на котором указаны:

информация о символическом значении монеты;

технические данные о ней.

"Памятная монета "Держим строй!" посвящена несокрушимости украинских военных. Это призыв к единению на всех горячих участках противостояния, где идет борьба Украины. Эта памятная монета символизирует единство, крепость и мужество наших защитников, которые с оружием в руках день и ночь стоят на защите нашей свободы. Благодаря отваге украинских защитников наша страна одолевает все испытания, и вера в победу остается незыблемой", – говорится в описании монеты.

Что известно о новых 5 грн

Монету отчеканили к третьей годовщине с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Материал – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

Тираж – до 50 000 штук в сувенирном паковании.

В оборот монета была введена 24 февраля 2025 года.

Как выглядит новая монета

На аверсе (лицевая сторона монеты) изображены украинские защитники, которые соединили руки в коллективном рукопожатии в кругу единства. На заднем фоне схематически изображены линии обороны и направления боевых действий, визуально напоминающие трезуб.

На реверсе (обратной стороне) изображены воины, которые идут в наступление. В верхней части монеты полукругом размещена надпись "Держим строй", а также стилизованные изображения военной техники.

"За спинами воинов – надежный тыл, представленный силуэтами гражданских людей разных профессий. Которые ежедневно работают, помогают и донатят ради общей победы", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк проводит процесс вывода из наличного обращения ряда гривневых купюр, выпущенных в 2003-2007 годах. Изъятию подлежат банкноты номиналами 50 и 200 грн. При этом замена денег происходит постепенно – в процессе, к примеру, расчетов. А потому украинцам не нужно проходить процедуру специального обмена.

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