В Украине меняют гривни: какие купюры НБУ выводит из оборота

Национальный банк проводит процесс вывода из наличного обращения ряда гривневых купюр, выпущенных в 2003-2007 годах. Изъятию подлежат банкноты номиналами 50 и 200 грн. При этом замена денег происходит постепенно – в процессе, к примеру, расчетов. А потому украинцам не нужно проходить процедуру специального обмена.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: эти купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – образца 2014 и последующих лет выпуска.

"Гражданам не нужно их специально обменивать. Они могут без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, поскольку те будут оставаться действительными платежными средствами", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: с 1 ноября 2024 года банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций. При этом Национальный банк перестанет выдавать эти банкноты:

банкам;

инкассаторским компаниям;

компаниям по обработке наличных денег.

Причиной же, по которой проводится замена купюр, отметили в регуляторе, является намерение повысить качество наличных в обращении. "Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной национальной валюты, находящейся в обращении", – рассказали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Зодиак!". Ее номинал – 10 грн. Монета отчеканена из серебра и посвящена системе из двенадцати астрологических знаков, каждый из которых отвечает определенному созвездию.

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