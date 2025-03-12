В Украине начала падать популярность ГБО: почему цены на автогаз отпугивают водителей

В 2024 году количество установленных ГБО (газобаллонное оборудование) в Украине сократилось почти вдвое по сравнению с предыдущим годом из-за роста цен на автогаз. Если стоимость LPG (сжиженный нефтяной газ) продолжит расти, эта тенденция только усилится, а газобаллонное оборудование может утратить популярность среди автовладельцев.

Видео дня

Об этом сообщает Институт исследования авторынка. Установка газобаллонного оборудования всегда была популярным решением среди украинских автовладельцев, стремившихся снизить расходы на топливо.

Однако в последнее время тенденция существенно изменилась: из-за роста цен на сжиженный газ количество переоборудованных автомобилей резко сократилось. Если раньше стоимость автогаза была примерно вдвое ниже бензина, то сейчас эта разница постепенно исчезает, делая ГБО менее выгодным вариантом.

По официальным данным, в 2024 году в Украине ГБО было установлено на 21,5 тысяч транспортных средств, что существенно меньше, чем в 2023 году (37,7 тыс.) и даже в 2022 году (22,3 тыс.). Вот как распределилось переоборудование по типам транспорта:

легковые автомобили – 21 195 машин;

– 21 195 машин; грузовые авто – 334 машины;

– 334 машины; автобусы – всего 4 единицы.

Сравнение с предыдущими годами ясно показывает негативную динамику. Установка ГБО напрямую зависит от стоимости горючего, и подорожание автогаза стало основным фактором снижения интереса к этой технологии.

В начале 2024 года средняя цена автогаза на АЗС составила 32 грн/л. В течение года она постепенно снижалась до 28 грн/л весной и 26,50 грн/л летом. Однако с осени началось стремительное подорожание: в ноябре цена выросла до 35 грн/л, а в начале 2025 достигла 36,8 грн/л. Этот рост стал критическим для многих автомобилистов, еще рассматривавших установку ГБО.

Несмотря на общий спад популярности ГБО, некоторые марки и модели остаются лидерами среди тех, кто устанавливал газобаллонное оборудование. В 2024 году наиболее популярными моделями стали:

Skoda Octavia – средний возраст переоборудованных автомобилей 18 лет;

– средний возраст переоборудованных автомобилей 18 лет; Nissan Rogue – средний возраст 8 лет;

– средний возраст 8 лет; Mitsubishi Outlander – средний возраст 11 лет.

По габаритным классам больше всего переоборудовали кроссоверы ( 35% ), авто "гольф-класса" (С-класс, 23% ) и городские машины В-класса ( 20% ). Основная причина – утрата экономической выгоды.

Из-за роста стоимости LPG разница в цене между газом и бензином сократилась настолько, что окупаемость установки ГБО значительно увеличилась. Кроме того, повышение акцизов на сжиженный газ в 2025 году может еще больше снизить экономическую целесообразность перехода на газ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ожидается ощутимое удешевление бензина. По прогнозам топливных экспертов, цены снизятся на 1 грн/л, а стартует этот процесс ближе к 20 марта. В то же время, в течение текущей недели (10-16 марта) стоимость ресурса будет оставаться на нынешнем уровне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!