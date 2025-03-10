АЗС отменят текущие цены на бензин: украинцам рассказали, чего ожидать уже в марте

В Украине ожидается ощутимое удешевление бензина. По прогнозам топливных экспертов, цены снизятся на 1 грн/л, а стартует этот процесс ближе к 20 марта. В то же время, в течение текущей недели (10-16 марта) стоимость ресурса будет оставаться на нынешнем уровне – 10 марта АЗС продают бензин А-95 по средней цене 56,77 грн/л.

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О сложившейся на рынке ситуации говорится в материале delo.ua. Отмечается: удешевление станет результатом того, что сети будут пытаться "компенсировать потери от низких проливов зимой". Кроме того, часть АЗС использует потенциал для снижения, введя различные акции и скидки.

При этом подчеркивается: на самом деле, АЗС получат возможность снизить цены сразу на 2 грн/л – из-за того, что стоимость нефти Brent в пределах 70 долларов за баррель "уже закрепилась на рынке". Однако этот потенциал не будет реализован полностью – поскольку "сети будут настроены расширить маржинальность", чтобы компенсировать потери низкого потребления зимой.

Что будет с ценами на бензин в ближайшие дни

В то же время, подчеркивается, аграрии уже начали покупать топливо для посевной. Однако на уровень потребления ресурса это не оказало значительного влияния – поскольку "крупные агрохолдинги сделали необходимые запасы еще в декабре 2024 года, перед увеличением акциза".

"Таким образом на неделе цены на бензин на украинских АЗС останутся неизменными" – резюмировали авторы материала.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным auto.ria, 10 марта украинские АЗС продают бензин А95 в среднем по 56,77 грн/л. В частности:

ОККО – 59,99 грн/л;

WOG – 59,99 грн/л;

Chipo – 54,56 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

Mango – 54,99 грн/л;

БРСМ-Нафта – 53,75 грн/л;

Укрнафта – 55,96 грн/л;

Укр-Петроль – 54,5 грн/л;

AMIC – 56,49 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, на АЗС разных регионов страны украинцы могут столкнуться с некачественным топливом – в частности, бензином. Одна из таких заправок была обнаружена в Киеве – она работала без лицензий на хранение и продажу топлива.

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