В Украине начал курсировать "обновленный" поезд на важном маршруте: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" продлила маршрут поезда в популярный среди туристов карпатский регион – №207/208 –177/178 Киев – Ивано-Франковск. Со 2 апреля он будет ездить до Яремче Ивано-Франковской области. Билеты уже поступили в продажу и в плацкарт на рейс 2 апреля из Киева стоят 287 грн.

Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили: в следующем месяце поезд будет курсировать ежедневно, кроме 5, 6, 7, 20, 21 и 22 апреля. Причина – проведение путевых работ.

Расписание поезда

Поезд будет отправляться из Киева в 22:00. Прибытие в Яремче – 8:30 следующего дня.

Из Яремче поезд будет отправляться в 9:00. Прибытие в Киев – 19:54.

Сколько стоят билеты на поезд

Билеты же на поезд уже поступили в продажу. В частности, на рейс 2 апреля из Киева в вагоны:

плацкарт стоят 287,02 грн;

купе – 437,12 грн.

Планируется масштабное строительство на западе Украины

Тем временем, в Украине планируют проложить евроколею (железнодорожная колея европейского образца) – от Львова к польской границе. Ожидается, что работы стартуют уже в 2026 году. Продлятся же они, по плану, до апреля-июня 2027 года.

"Деньги есть. Это софинансирование международных партнеров и украинского бюджета. Для нас это один из приоритетных крупных инфраструктурных проектов на 2026 год. Планируем завершить во втором квартале 2027 года", – рассказал вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Ранее же в Министерстве финансов сообщили, что в будущем евроколею планируют проложить еще до 2 городов на западе страны. Ими являются:

Черновцы.

Луцк.

"В среднесрочной перспективе евроколея должна появиться также в Черновцах и Луцке. Реализация этих проектов планируется в рамках Connecting Europe Facility (CEF), которая покрывает 50% стоимости расходов", – говорится в сообщении.

