В Украине музей планировал приобрести элитный автомобиль за 2 млн грн: детали скандального тендера

Закарпатский краеведческий музей планировал приобрести автомобиль Toyota Proace Verso за 1,94 миллиона гривен, но из-за общественного резонанса и решения областной администрации тендер отменили. В ОВА заявили, что такой расход неуместен во время войны, а музей отмечает, что средства были заработаны заведением самостоятельно и предназначались для улучшения его работы.

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Соответствующий тендер опубликовали на сайте Prozorro. Дело приобрело такой резонанс, что руководству музея пришлось оправдывать свое решение, объясняя, зачем заведению нужен автомобиль.

Директор музея Ольга Шумовская рассказала в комментарии СМИ, что тендер готовился около 2,5 лет, а средства на приобретение авто были собраны из спецфонда музея, то есть не бюджетные, а заработанные самим заведением из-за предоставления платных услуг.

"Мы одну свою машину отдали для ВСУ, другая машина – списана из-за технических неисправностей, она непригодна. Хотели приобрести микроавтобус, чтобы эффективнее работать и зарабатывать деньги. Мы рассматривать такую машину, чтобы при необходимости можно было перевозить экспонаты. К примеру, недавно мы перевозили во Львов иконы для реставрации".

Шумовская также отметила, что выбор пал именно на Toyota Proace Verso, поскольку она отвечала всем техническим требованиям и была самым дешевым вариантом среди аналогичных автомобилей. "По этим техническим характеристикам, которые мы искали, эта машина получилась самой дешевой, другие стоили на несколько сотен тысяч больше. Мы давно планировали приобрести новый автомобиль. И за последние годы музей начал значительно больше зарабатывать. К примеру, в 2021 году музей заработал четыре миллиона гривен, а в 2024-м – 10,5 млн грн".

Однако областная военная администрация не поддержала эту закупку. По словам заместителя председателя Закарпатской ОВ Юрия Гузинца, тендер проводился без согласования с администрацией, профильными департаментами и областным советом.

"Після перевірки всі обставини стали очевидними: така покупка не на часі. У час війни, коли кожна гривня бюджету має бути спрямована на справді важливі речі, такі як підтримка військових, соціальні ініціативи чи бодай ремонт даху музею, витрачати майже 2 мільйони гривень на автомобіль – абсолютно неприпустимо. Керівника музею буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності", – написав Гузинець у соцмережах.

На фоне общественного резонанса тендер был отменен. Несмотря на это, Ольга Шумовская отметила, что у музея есть и другие важные проблемы, которые пока остаются нерешенными.

"Конечно, у нас есть и другие проблемы. Мы планируем ремонт крыши, но поскольку Закарпатский краеведческий музей не является владельцем здания, мы самостоятельно не можем решить эти вопросы. Сейчас ждем разрешения от Закарпатского областного совета, чтобы музей мог заказать проектно-сметную документацию", – добавила она.

Таким образом, пока музей пытался обновить автопарк для улучшения своей деятельности, эта инициатива вызвала волну возмущения и, наконец, была отменена. В то же время, вопрос ремонта здания остается открытым, а перспективы его решения – неопределенными.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Государственный оператор тыла к концу 2024 года провел два тендера для Вооруженных сил Украины более чем на 2 миллиарда гривен. Победителями в них были объявлены фирмы с сомнительной основой, одна из которых вообще никогда не участвовала в государственных тендерах и занималась кейтерингом.

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