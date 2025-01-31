В Украине может заметно измениться курс доллара: каким будет в начале февраля

В украинских банках и обменниках ожидается изменение курса доллара. По прогнозу, в течение следующей недели (3-9 февраля) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 42,4-42,8 грн/долл. В то же время 31 января банки покупают доллары в среднем по 41,6 грн, а продают по 42,15 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже, хотя пока что стоимость американской валюты падает.

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В любом случае курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю, что соответствует стандартным колебаниям на валютном рынке. Такой прогноз озвучил OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

"Январский пересмотр учетной ставки... уменьшил давление на валютный рынок, ведь в настоящее время спрос на валюту более или менее приемлем. Иначе говоря, ситуация на валютном рынке после всплеска в начале года постепенно успокоилась, а курсовые колебания теперь не вызывают ажиотажных порывов покупателей, да и колебания курсов на межбанке и наличном рынке достаточно умерены", – объяснил банкир.

По его словам, в начале февраля ситуация на валютном рынке будет оставаться "в относительном покое". Наличный рынок будет традиционно корректировать свои курсы в соответствии с изменениями на межбанке, а межкурсовая разница, как и неделей ранее, не превысит 40-50 коп. и даже может сократиться до 30 коп., считает Лесовой.

Он добавил, что колебания официального курса, который рассчитывает Национальный банк Украины (НБУ), будут проходить в коридоре 42-42,3 грн. "Вполне возможно, что состояние относительного спокойствия на валютном рынке может продержаться длительное время", – рассчитывает банкир.

При этом Нацбанк рассчитал официальный курс на 3 февраля на уровне 41,73 грн/долл. Это минимум с середины декабря – курс последний раз был ниже 16 декабря 2024 года, 41,61 грн/доллар.

В то же время Лесовой предупреждает, что сейчас трудно просчитать все возможные факторы, которые могут потенциально повлиять на курсовые показатели. Впрочем, он уверен: в ближайшую неделю ситуация на валютном рынке не выйдет из-под контроля и останется прогнозированной.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно обновленному "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 20,73 грн, а сама гривня недооценена на 50,7%. При этом гривня второй год подряд не вошла в пятерку самых недооцененных валют в мире, но остается в топ-10.

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