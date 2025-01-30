"Индекс Биг Мака" показал "реальный" курс доллара в Украине: гривня в топ-10 недооцененных валют мира
Доллар в Украине "должен" стоить около 20,73 грн, а сама гривня недооценена на 50,7% согласно так называемому индексу Биг Мака. При этом гривня второй год подряд не вошла в пятерку самых недооцененных валют в мире, но остается в топ-10, находясь на шестом месте по этому показателю. При этом позиция украинской валюты ухудшилась – в прошлом году она занимала восьмое месте по недооцененности.
К таким выводам пришло британское издание The Economist в традиционном январском исследовании "Недооцененность национальных валют". Данные в нем получены на основе "индекса Биг Мака".
Рассчитали "реальный" курс доллара так: на момент проведения исследования в США бургер "Биг Мак" стоил $5,79, тогда как в Украине – 120 грн. Если разделить 120 на 5,79, получится 20,73.
Именно такой, по мнению аналитиков, является "справедливая" цена американской валюты в Украине. При этом официальный курс доллара в Украине на момент подсчета составлял 42 грн (по состоянию на 30 января он уже стал чуть ниже – 41,93 грн).
В январе 2025 года гривня, по оценке аналитиков, стала шестой в списке самых недооцененных валют мира. Годом ранее, в январе 2024-го она занимала восьмое место, а в 2023-м украинская валюта была четвертой и входила в топ-5 этого рейтинга. Теперь же самыми недооцененными валютами стали:
- тайваньский доллар (недооценен на 58,8%);
- индонезийская рупия (56,2%);
- индийская рупия (54,8%);
- египетский фунт (53,6%);
- южноафриканский ранд (52%).
Также "индекс Биг Мака" показывает и переоцененные валюты. Их в январе 2025 года оказалось шесть (годом ранее было семь):
- швейцарский франк (переоценен на 38%);
- аргентинский песо (20,1%);
- уругвайский песо (19,3%);
- норвежская крона (15,3%);
- евровалюта (2,8%);
- коста-риканский колон (1,9%).
Нужно учитывать, что "индекс Биг Мака" не является полноценным инструментом для оценки стоимости валют. Дело в том, что индекс учитывает только покупательскую способность. В реальности же на курс влияют и другие факторы, в том числе фундаментальные экономические показатели страны. Потому индекс показывает лишь общую логику курсов валют, что признают и сами его создатели.
The Economist рассчитывает "индекс Биг Мака" дважды в год еще с 1986-го. Выбор классического бургера из McDonald's аналитики объясняют тем, что "Биг Мак" можно рассматривать как своеобразный аналог продуктовой корзины – в его состав входят хлеб, мясо и овощи.
В качестве "нулевой отметки" берется цена "Биг Мака" в США. Предполагается, что при "справедливом курсе" бургер должен стоить столько же в любой стране мира. С американским прайсом сравнивают цену, которая установлена в национальной валюте страны. Эту сумму переводят в доллары по текущему курсу. И если полученное число оказывается выше цены "Биг Мака" в США, валюта страны считается переоцененной, если ниже – недооцененной.
Курс доллара в Украине: сколько стоит наличная валюта 30 января
Банки в Украине не стали существенно пересматривать курса доллара к гривне. Так, 30 января, американская валюта в кассах банков стоит в среднем 41,78/42,3 грн (покупка/продажа). Это столько же, сколько в предыдущий рабочий день.
В небанковских обменниках доллар при этом подешевел разнонаправленно. Так, средний курс в покупке снизился на 13 коп. и установился на уровне 41,57 грн/долл. В продаже американская валюта упала в цене на 18 коп., до 42,05 грн/долл. Впрочем, ситуация в обменниках обычно динамичная, потому курс может заметно измениться в течение дня.
На черном рынке, т.е. когда частные лица предлагают куплю-продажу валюты, курс доллара все еще заметно выше банковского при покупке, но ниже при продаже. 30 января среднее предложение американской валюты "с рук" составляет 42,08/42,1 грн (покупка/продажа).
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине также рассчитали "индекс Киевской перепички". Он ориентирован на то, чтобы рассчитать "реальную" инфляцию, а не курс доллара.
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