"Индекс Биг Мака" показал "реальный" курс доллара в Украине: гривня в топ-10 недооцененных валют мира

Доллар в Украине "должен" стоить около 20,73 грн, а сама гривня недооценена на 50,7% согласно так называемому индексу Биг Мака. При этом гривня второй год подряд не вошла в пятерку самых недооцененных валют в мире, но остается в топ-10, находясь на шестом месте по этому показателю. При этом позиция украинской валюты ухудшилась – в прошлом году она занимала восьмое месте по недооцененности.

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К таким выводам пришло британское издание The Economist в традиционном январском исследовании "Недооцененность национальных валют". Данные в нем получены на основе "индекса Биг Мака".

Рассчитали "реальный" курс доллара так: на момент проведения исследования в США бургер "Биг Мак" стоил $5,79, тогда как в Украине – 120 грн. Если разделить 120 на 5,79, получится 20,73.

Именно такой, по мнению аналитиков, является "справедливая" цена американской валюты в Украине. При этом официальный курс доллара в Украине на момент подсчета составлял 42 грн (по состоянию на 30 января он уже стал чуть ниже – 41,93 грн).

В январе 2025 года гривня, по оценке аналитиков, стала шестой в списке самых недооцененных валют мира. Годом ранее, в январе 2024-го она занимала восьмое место, а в 2023-м украинская валюта была четвертой и входила в топ-5 этого рейтинга. Теперь же самыми недооцененными валютами стали:

тайваньский доллар (недооценен на 58,8%);

индонезийская рупия (56,2%);

индийская рупия (54,8%);

египетский фунт (53,6%);

южноафриканский ранд (52%).

Также "индекс Биг Мака" показывает и переоцененные валюты. Их в январе 2025 года оказалось шесть (годом ранее было семь):

швейцарский франк (переоценен на 38%);

аргентинский песо (20,1%);

уругвайский песо (19,3%);

норвежская крона (15,3%);

евровалюта (2,8%);

коста-риканский колон (1,9%).

Нужно учитывать, что "индекс Биг Мака" не является полноценным инструментом для оценки стоимости валют. Дело в том, что индекс учитывает только покупательскую способность. В реальности же на курс влияют и другие факторы, в том числе фундаментальные экономические показатели страны. Потому индекс показывает лишь общую логику курсов валют, что признают и сами его создатели.

The Economist рассчитывает "индекс Биг Мака" дважды в год еще с 1986-го. Выбор классического бургера из McDonald's аналитики объясняют тем, что "Биг Мак" можно рассматривать как своеобразный аналог продуктовой корзины – в его состав входят хлеб, мясо и овощи.

В качестве "нулевой отметки" берется цена "Биг Мака" в США. Предполагается, что при "справедливом курсе" бургер должен стоить столько же в любой стране мира. С американским прайсом сравнивают цену, которая установлена в национальной валюте страны. Эту сумму переводят в доллары по текущему курсу. И если полученное число оказывается выше цены "Биг Мака" в США, валюта страны считается переоцененной, если ниже – недооцененной.

Курс доллара в Украине: сколько стоит наличная валюта 30 января

Банки в Украине не стали существенно пересматривать курса доллара к гривне. Так, 30 января, американская валюта в кассах банков стоит в среднем 41,78/42,3 грн (покупка/продажа). Это столько же, сколько в предыдущий рабочий день.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 41,5 42,15 Ощадбанк 41,7 42,25 ПУМБ 41,8 42,4 Сенс Банк 41,75 42,15 Универсал Банк 41,1 42,1 Райффайзен Банк 41,6 42,08 Укргазбанк 41,8 42,3 Креди Агриколь 41,7 42,19 Укрсиббанк 41,65 42,25

В небанковских обменниках доллар при этом подешевел разнонаправленно. Так, средний курс в покупке снизился на 13 коп. и установился на уровне 41,57 грн/долл. В продаже американская валюта упала в цене на 18 коп., до 42,05 грн/долл. Впрочем, ситуация в обменниках обычно динамичная, потому курс может заметно измениться в течение дня.

На черном рынке, т.е. когда частные лица предлагают куплю-продажу валюты, курс доллара все еще заметно выше банковского при покупке, но ниже при продаже. 30 января среднее предложение американской валюты "с рук" составляет 42,08/42,1 грн (покупка/продажа).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине также рассчитали "индекс Киевской перепички". Он ориентирован на то, чтобы рассчитать "реальную" инфляцию, а не курс доллара.

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