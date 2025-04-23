В Украине может возникнуть дефицит популярного овоща: цены уже резко выросли

Украинские фермеры продолжают накручивать цены на свеклу. Стоимость овоща уже значительно выросла в сравнении с прошлой неделе, а сравнительно с прошлым годом, то цены выше уже в 2,5 раза. При этом торговые сети уже сообщают о дефиците этого корнеплода.

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Об этом сообщает EastFruit. Аналитики связывают это с тем, что в Украине стремительно сокращается предложение свеклы удовлетворительного качества. На этом фоне агропредприятия начали активно повышать отпускные цены на свою продукцию.

На сегодняшний день она поступает в продажу по 22-32 грн/кг – это уже в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, а также в 2,5 раза больше, чем в конце апреля прошлого года. Проблема еще и в том, что в Украине уже ощущается нехватка свеклы.

"Приобрести крупную партию свеклы на украинском рынке становится все сложнее. Уже сейчас сети супермаркетов и оптовые компании сообщают о дефиците данной продукции, перекрыть который не так просто", – констатируют эксперты.

На этом фоне большинство производителей свеклы сходятся во мнении, что цены на эту продукцию будут повышаться и дальше.

Цены на свеклу в украинских супермаркетах

Согласно данным "Минфин", средняя цена свеклы в Украине – 36,27 грн/кг, что на 9,30 грн больше, чем в марте. При этом собственный мониторинг цен от OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях страны на этот овощ выставили такие цены:

"Фора" – 29,90 грн/кг;

Novus – 29,89 грн/кг;

"Сильпо" – 3,29 грн/кг;

Auchan – 35,90 грн/кг.

Varus – 39,90 грн/кг;

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине дорожает морковь. Цены на корнеплод уже подскочили более чем на 20%, в сравнении с прошлой неделей, а год назад овощ стоил в 4,5 раза дешевле. Из-за высокого спроса на качественный продукт в условиях ограниченного предложения производители продают его в диапазоне 30-40 грн/кг.

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