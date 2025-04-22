Цены на морковь уже почти в 5 раз выше, чем в прошлом году: почему так дорого и что происходит на рынке

В Украине опять дорожает морковь. Цены на корнеплод уже подскочили более чем на 20%, в сравнении с прошлой неделей, а год назад овощ стоил в 4,5 раза дешевле.

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Аналитики из EastFruit объясняют это достаточно высоким спросом на качественный продукт в условиях ограниченного предложения. Оптовые компании и розничные сети активно морковь продукцию, что стремительно сокращает ее запасы в овощехранилищах агропредприятий.

Поэтому именно рост спроса на морковь позволил украинским фермерам повысить цены на имеющиеся у них партии овоща. Зависимо от качества и объемов партий производители продают морковь в диапазоне 30-40 грн/кг – это в среднем на 21% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. А в продажу она поступает в среднем в 4,5 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года

"Положительную ценовую динамику эксперты проекта объясняют сезонным истощением запасов качественной продукции в хозяйствах. По информации участников рынка, оптовые компании все чаще испытывают сложности с приобретением необходимых объемов моркови высокого качества", – подчеркивают аналитики.

Цены на морковь в супермаркетах Украины

Согласно данным "Минфин" средняя цена на морковь в крупнейших торговых сетях страны составляет 43,60 грн/кг, что на 1,49 грн больше, чем в прошлом месяце. Собственный анализ цен OBOZ.UA показал, что купить морковь в украинских супермаркетах можно по такой цене:

Auchan – 39,90 грн/кг;

– 39,90 грн/кг; "Сильпо" – 43,90 грн/кг;

Varus – 44,90 грн/кг;

– 44,90 грн/кг; Novus – 37.89 грн/кг;

Metro – 39,90 грн/кг;

– 39,90 грн/кг; АТБ – 37,89 грн/кг;

"Эко-маркет" – 37,80 грн/кг.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине дорожает не только морковь, но и другие популярные овощи. В частности, цены на свеклу уже вдвое выше, чем в прошлом году, а на лук – в полтора раза, что также связывают с ажиотажем со стороны закупочных компаний и истощением прошлогодних запасов.

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