В Украине могут запретить выбор лекарств и аптек через маркетплейсы. Чем это объясняют чиновники и что будет с ценами

В Украине могут запретить маркетплейсы, на которых можно сравнить цены на лекарства и забронировать их в аптеках. Сейчас такие услуги предоставляет ряд площадок, деятельность которых может быть прекращена из-за принятия проекта постановления Кабмина "О внесении изменений в лицензионные условия...". Проект пока находится на этапе обсуждений. Если его примут, размещать информацию о лекарствах можно будет на тех сайтах, которые получили лицензию на продажу лекарства.

Против такой идеи уже выступили и пациентские организации, и, конечно, сами маркетплейсы. Однако даже сети аптек не заинтересованы в изменениях, предлагаемых чиновниками. О том, к чему может привести закрытие маркетплейсов, читайте в материале OBOZ.UA.

Как работают маркетплейсы и что будет без них

В Украине часть лекарства (в некоторых сетях около 18%) продают через маркетплейсы: то есть сайты, на которых размещены предложения от большинства сетей аптек. Украинцы "гуглят" необходимое лекарственное средство и попадают на маркетплейс. Здесь можно увидеть список ближайших аптек, где продаются эти лекарства, а также цены на них. С помощью маркетплейса можно забронировать это лекарство, а затем прийти в аптеку и купить его. Такая же система работает и в некоторых странах ЕС, например, в Польше.

Доля маркетплейсов на рынке растет. Они не просто дали возможность бронировать лекарства, главное – это позволяет сравнивать цены и выбирать там, где дешевле. Недавно на сайте Гослекслужбы опубликовали проект постановления Кабмина, которое изменяет условия для аптек. Новые правила предусматривают, что "размещение предложений по продаже лекарственных средств по предварительному заказу потребителя может производиться исключительно на веб-сайте лицензиата, который имеет право на осуществление электронной розничной торговли лекарственными средствами".

Эта норма фактически прописана под маркетплейсы и предусматривает, что теперь им нужно фактически получать лицензию аптеки для продолжения работы. Опрошенные OBOZ.UA представители рынка считают, что это приведет к их закрытию.

Виктор Сердюк, президент Всеукраинского Совета по защите прав и безопасности пациентов, в комментарии OBOZ.UA рассказывает: запрет маркетплейсов может негативно повлиять на цены в аптеках. Сейчас сети вынуждены конкурировать между собой, поэтому предлагают акции, уменьшают свою маржинальность и делают все, чтобы получить конкурентное преимущество.

"От запрета прайсагрегаторов и маркетплейсов выиграют сети, которые будут продавать лекарства по таким ценам, по которым захотят. Есть, например, ЛІКИ.ЮА, которые, по-моему, больше всего придерживаются лояльной ценовой политики. Можно открыть их сайт, выбрать лекарственное средство, увидеть, в каких аптеках оно продается и по какой цене. Выбрать там, где выгоднее, забронировать это лекарство и забрать его в аптеке. Если не будет маркетплейсов и прайсагрегаторов, аптекам не нужно будет конкурировать за пациентов на открытых площадках. Для справки: аптеки поощряют бронирование онлайн именно скидками, средний размер которых – 15% (бывает и 20%)", – рассказывает Виктор Сердюк.

Всеукраинский Совет защиты прав и безопасности пациентов обратился и в Кабмин, и в Гослекслужбу с просьбой отказаться от принятия проекта постановления. Президент организации рассказывает: на одной из конференций ему удалось поговорить с представителем Гослекслужбы. "Получилась такая конструктивная дискуссия, представитель службы признал, что здесь много вопросов. Поспешно такое решение нельзя принимать", – объясняет президент организации.

В запрете маркетплейсов также не заинтересованы и сети аптек. Вячеслав Сауц, меркетинг-директор одной из крупнейших сети аптек, рассказывает: "Если все же маркетплейсы перестанут работать, то крупные сети пострадают от этого больше всего, поскольку это чревато потерей товарооборота". Например, в сети, которую представляет Сауц, около 18% продаж лекарств происходит через маркетплейсы.

Юрий Чертков, основатель ЛІКИ.ЮА, уверен, что закрытие всех маркетплейсов приведет к росту цен на 15% сразу. "По моим оценкам, цены сразу вырастут по меньшей мере на 15% того же дня, когда запретят маркетплейсы, с постепенным увеличением. Я часто бываю в аптеках, поэтому девочки фармацевты сами часто бронируют лекарства на маркетплейсах для того, чтобы пациент сэкономил деньги. Аптечные сети сейчас говорят о клиентоориентированности. Значит, фармацевты пытаются придерживаться этого принципа, даже если для этого нужно немного схитрить с системой и сэкономить человеку деньги", – говорит он.

Запретят ли маркетплейсы?

Председатель Гослекслужбы Роман Исаенко в разговоре с OBOZ.UA отметил, что ведомство открыто для обсуждений, а комментарии по проекту дадут впоследствии. Также Исаенко отметил, что проект находится на этапе слушаний, а ко всем замечаниям со стороны участников рынка готовы прислушаться. Собеседник OBOZ.UA в Минздраве, не имеющий права официально комментировать проекты постановлений, добавил: закрывать маркетплейсы не планировали, такое решение не принималось и не обсуждалось.

"Маркетплейсы фактически предоставляют информационные услуги, они не лицензиаты. Фактически они должны давать возможность сравнивать цены в разных аптеках. Действительно, это полезная возможность. Это стимулирует конкуренцию между сетями. Есть определенные ситуации, когда должна быть регуляция (например, чтобы маркетплейсы размещали только те лекарства, которые имеют государственную регистрацию препарата. – Ред). Сейчас маркетплейсы не получают лицензию, следовательно, их деятельность тяжело регулировать", – говорит собеседник в Минздраве.

При этом собеседник в Минздраве соглашается, что деятельность маркетплейсов нельзя назвать реализацией лекарств, они исключительно дают возможность бронировать их в аптеках. Поэтому и требовать от них получать лицензию, которую должны получать аптеки, странно. Кроме того, маркетплейсы, скорее, предоставляют информационные услуги.

Представители Гослекслужбы пообещали уже на этой неделе озвучить свою позицию, учитывая обращение представителей бизнеса и пациентских организаций. За развитием событий также будет следить и OBOZ.UA.