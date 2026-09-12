В Украине могут ввести гарантии на многоэтажки: владельцы квартир смогут получать компенсации от застройщиков

Кабинет Министров поддержал инициативу ввести как минимум 10-летнюю гарантию на новые многоэтажные дома. Соответствующие изменения разработало Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц, их должны принять в Верховной Раде.

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Об этом говорится в сообщении Кабинета министров. "Человек, покупающий новую недвижимость, должен быть защищен не только в момент её приобретения", – подчеркнула заместитель министра по делам общин, территорий и внутренне перемещённых лиц Наталья Козловская.

Ответственность за качество в течение всего гарантийного срока будет нести заказчик строительства или его правопреемник.

Кого коснутся новые правила

Правила будут касаться новых завершенных объектов. Исключение составят лишь здания, построенные на основании строительного паспорта, и некоторые объекты класса СС1 (с незначительными последствиями), построенные хозяйственным способом.

В случае выявления скрытых дефектов, мешающих нормальному пользованию жильем или помещением, владелец сможет потребовать бесплатного устранения проблем или полной компенсации расходов на самостоятельный ремонт.

Как будет работать механизм устранения недостатков

Владелец обнаруживает проблему и сообщает о ней заказчику строительства.

о ней заказчику строительства. Подтверждение: Наличие дефектов, влияющих на эксплуатацию, подтверждается отчетом сертифицированного специалиста.

дефектов, влияющих на эксплуатацию, подтверждается отчетом сертифицированного специалиста. Решение заказчика: в течение 30 дней заказчик обязан предоставить план устранения недостатков с четкими сроками или же направить обоснованный отказ.

в течение 30 дней заказчик обязан предоставить план устранения недостатков с четкими сроками или же направить обоснованный отказ. Согласование : У собственника есть 7 дней на согласование предложенных условий.

: У собственника есть 7 дней на согласование предложенных условий. Ремонт или компенсация: Заказчик устраняет недостатки самостоятельно в установленный срок, либо владелец производит ремонт за свой счет (или привлекает других мастеров), после чего заказчик обязан полностью возместить эти расходы.

Ожидается, что законодательные изменения существенно повысят ответственность застройщиков и укрепят защиту прав украинских потребителей на рынке первичной недвижимости.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе 2026 года спрос на "вторичку" в Украине продолжил расти: в Черкасской области цены выросли на 10%, в Черновицкой – на 9%, тогда как в Херсонской области они упали на 9%. Самые дорогие однокомнатные квартиры традиционно остаются в Киеве — в среднем $89,5 тыс., а самые дешевые — в Херсонской области, около $15,5 тыс.

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