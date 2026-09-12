В Украине могут ввести гарантии на многоэтажки: владельцы квартир смогут получать компенсации от застройщиков
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Кабинет Министров поддержал инициативу ввести как минимум 10-летнюю гарантию на новые многоэтажные дома. Соответствующие изменения разработало Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц, их должны принять в Верховной Раде.
Об этом говорится в сообщении Кабинета министров. "Человек, покупающий новую недвижимость, должен быть защищен не только в момент её приобретения", – подчеркнула заместитель министра по делам общин, территорий и внутренне перемещённых лиц Наталья Козловская.
Ответственность за качество в течение всего гарантийного срока будет нести заказчик строительства или его правопреемник.
Кого коснутся новые правила
Правила будут касаться новых завершенных объектов. Исключение составят лишь здания, построенные на основании строительного паспорта, и некоторые объекты класса СС1 (с незначительными последствиями), построенные хозяйственным способом.
В случае выявления скрытых дефектов, мешающих нормальному пользованию жильем или помещением, владелец сможет потребовать бесплатного устранения проблем или полной компенсации расходов на самостоятельный ремонт.
Как будет работать механизм устранения недостатков
- Владелец обнаруживает проблему и сообщает о ней заказчику строительства.
- Подтверждение: Наличие дефектов, влияющих на эксплуатацию, подтверждается отчетом сертифицированного специалиста.
- Решение заказчика: в течение 30 дней заказчик обязан предоставить план устранения недостатков с четкими сроками или же направить обоснованный отказ.
- Согласование: У собственника есть 7 дней на согласование предложенных условий.
- Ремонт или компенсация: Заказчик устраняет недостатки самостоятельно в установленный срок, либо владелец производит ремонт за свой счет (или привлекает других мастеров), после чего заказчик обязан полностью возместить эти расходы.
Ожидается, что законодательные изменения существенно повысят ответственность застройщиков и укрепят защиту прав украинских потребителей на рынке первичной недвижимости.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе 2026 года спрос на "вторичку" в Украине продолжил расти: в Черкасской области цены выросли на 10%, в Черновицкой – на 9%, тогда как в Херсонской области они упали на 9%. Самые дорогие однокомнатные квартиры традиционно остаются в Киеве — в среднем $89,5 тыс., а самые дешевые — в Херсонской области, около $15,5 тыс.
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