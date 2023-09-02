В Украине могут переписать цены на бензин: к чему готовиться

В Украине стабилизировались цены на бензин. При этом, при определенных условиях, цена за литр может увеличиться еще на 1-2 гривни.

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Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал для 24 Канала, что сейчас наблюдается определенная стабилизация цен на горючее, хотя дальнейший рост все же возможен. "Мы видим, что оптовые цены на бензин и дизель с июня, когда вернулось налогообложение полное на горючее, выросли на 13 гривен за литр. Эта стоимость содержит налоговую нагрузку и увеличение закупочной стоимости из-за роста мировых цен", – отмечает эксперт.

Впрочем, розничные цены выросли в среднем всего на 8 гривен. Учитывая, что сейчас цена на бензин и дизтопливо составляет примерно 55 гривен, эксперт считает, что они могут прибавить в цене еще 1-2 грн. Так может случиться, если мировая цена тоже вырастет. К слову, на это также влияют недобросовестные граждане, уклоняющиеся от уплаты налогов, поэтому некоторые сети имеют более низкие цены.

"На сегодняшний день оптовая цена бензина А-95 составляет 47 гривен за литр, а мы видим, что многие сети работают с ценой в 49 – 50 гривен за литр. То есть их маржа составляет 2-3 гривны на литре",– добавил Куюн.

Эта маржа объясняется необходимостью покрыть расходы бизнеса (зарплата работникам, аренда и т.п.). По словам эксперта, получается, что АЗС не имеют прибыли, что маловероятно, поэтому, скорее всего, они просто не платят налоги.

На прошлой неделе средняя цена на горючее выросла на 50 копеек. В общем, ситуация такова:

А-95 – до 52,73 гривны на 0,34 гривны

;А-95+ – до 54,93 грн на 0,49 грн;

дизтопливо – до 52,32 гривны на 0,42 гривны.

Например, сеть АЗС группы "Приват", держащая около 950 заправок, повысила цены горючего на 2 гривны. Таким образом, все виды топлива, кроме автогаза, там стоят 53 – 53,50 гривны.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, украинцы могут сэкономить бензин в жару. Один из способов – разумно использовать кондиционер. В частности, не включать его на максимальную мощность, а устанавливать комфортную температуру.

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