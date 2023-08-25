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В Украине массовая задержка поездов: кто пробудет в пути лишние несколько часов

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Украине опаздывает ряд поездов

В Украине ряд поездов на харьковском направлении придет на конечные станции с опозданием. Причина – схождение грузовых вагонов на Полтавщине. Соответственно, поезда направят по резервному маршруту, который увеличит время их пребывания в дороге до 4 часов.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что речь идет о 8 поездах:

  • №711 Краматорск – Киев;
  • №723 Харьков – Киев;
  • №724 Киев – Харьков;
  • №21 Харьков – Львов;
  • №22 Львов – Харьков;
  • №17 Харьков – Ужгород;
  • №73 Харьков – Перемышль;
  • №93 Харьков – Хелм.

"В связи с объездом, поезда будут следовать через станцию Полтава-Южная вместо станции Полтава-Киевская", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: все залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, вынужденно прибывающих в эти города в комендантский час.

Популярный поезд отменять не будут

В то же время "Укрзалізниця" продлила курсирование дополнительного "летнего" поезда №223/224 Киев – Ужгород по крайней мере до 20 сентября. Причина – устойчивый спрос среди украинцев на рейсы западного направления. Рейс будет курсировать через день.

Выезд из Киева – в 16:07. Прибытие в Ужгород – на следующий день в 8:31.

Из Ужгорода поезд будет выезжать в 18:29. Прибывать в Киев – в 10:46 следующего дня.

Билеты будут доступны в приложении "Укрзалізниці". А также:

  • в чат-боте;
  • на сайте компании;
  • в кассах вокзалов.

На 2 сентября билеты из Киева в Ужгород стоят:

  • купе – 456,46 грн;
  • плацкарт – 276,28 грн.

Билеты же из Ужгорода на 3 сентября стоят дороже:

  • купе – 494,12 грн;
  • плацкарт – 295,91 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL,"Укрзалізниця" назначила дополнительные рейсы двух поездов из Киева во Львов. Речь о №191/192 и №163/164, поездка которыми будет также удобна для харьковчан. Билеты же на эти поезда можно купить как за несколько сотен, так и около 1500 грн.

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