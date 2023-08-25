В Украине массовая задержка поездов: кто пробудет в пути лишние несколько часов

В Украине ряд поездов на харьковском направлении придет на конечные станции с опозданием. Причина – схождение грузовых вагонов на Полтавщине. Соответственно, поезда направят по резервному маршруту, который увеличит время их пребывания в дороге до 4 часов.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что речь идет о 8 поездах:

№711 Краматорск – Киев;

№723 Харьков – Киев;

№724 Киев – Харьков;

№21 Харьков – Львов;

№22 Львов – Харьков;

№17 Харьков – Ужгород;

№73 Харьков – Перемышль;

№93 Харьков – Хелм.

"В связи с объездом, поезда будут следовать через станцию Полтава-Южная вместо станции Полтава-Киевская", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: все залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, вынужденно прибывающих в эти города в комендантский час.

Популярный поезд отменять не будут

В то же время "Укрзалізниця" продлила курсирование дополнительного "летнего" поезда №223/224 Киев – Ужгород по крайней мере до 20 сентября. Причина – устойчивый спрос среди украинцев на рейсы западного направления. Рейс будет курсировать через день.

Выезд из Киева – в 16:07. Прибытие в Ужгород – на следующий день в 8:31.

Из Ужгорода поезд будет выезжать в 18:29. Прибывать в Киев – в 10:46 следующего дня.

Билеты будут доступны в приложении "Укрзалізниці". А также:

в чат-боте;

на сайте компании;

в кассах вокзалов.

На 2 сентября билеты из Киева в Ужгород стоят:

купе – 456,46 грн;

плацкарт – 276,28 грн.

Билеты же из Ужгорода на 3 сентября стоят дороже:

купе – 494,12 грн;

плацкарт – 295,91 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL,"Укрзалізниця" назначила дополнительные рейсы двух поездов из Киева во Львов. Речь о №191/192 и №163/164, поездка которыми будет также удобна для харьковчан. Билеты же на эти поезда можно купить как за несколько сотен, так и около 1500 грн.

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