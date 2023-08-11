Накануне Дня Независимости УЗ назначила дополнительные поезда: куда можно поехать и сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" назначила дополнительные рейсы двух поездов из Киева во Львов. Речь о №191/192 и №163/164, поездка которым будет также удобна для харьковчан. Билеты же на эти поезда можно купить как за несколько сотен, так и около 1 500 грн.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили:

дополнительные рейсы поезда №191/192 назначены на предшествующие Дню Независимости дни – 21 и 23 августа.

Отправка из Киева в 07:05, прибытие во Львов в 17:03. Обратно из Львова – в 13:15 и прибытие в Киев в 22:05;

дополнительные рейсы поезда №163/164 назначены на 14-16 августа.

Отправка из Киева 14, 15 и 16 августа в 06:28, прибытие во Львов в 13:58 (16 августа – в 13:40). Обратно поезд будет отправляться из Львова в те же даты в 14:50 и прибывать в Киев в 22:27.

"Поездка этим поездом будет также удобна для харьковчан. В приложении нужно выбрать путешествие с пересадкой №63 Харьков – Киев + №163 Киев – Львов", – говорится в сообщении.

Сколько стоят билеты

Билеты на эти поезда можно приобрести в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

в ее чат-боте;

на сайте;

в кассах вокзалов.

Стоимость билетов на поезд №191/192 отличается в зависимости как от класса, так и даты. Так:

на 21 августа билеты класса люкс стоят 1537,3 грн, купейные – 637,35 грн;

на 23 августа билеты класса люкс стоят 1392,54 грн, купейные – 581,63 грн.

Схожая ситуация и с билетами на поезд №163/164 – только здесь на 15 и 16 августа цены одинаковые. Так:

рейс 14 августа: люкс – 1462,49 грн, купе – 608,68 грн, плацкарт – 240,93 грн;

рейсы 15-16 августа: люкс – 1325,23 грн, купе – 555,81 грн, плацкарт – 224,83 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее же "Укрзалізниця" назначила сразу 6 дополнительных поездов по разным направлениям. Причина – высокий спрос на билеты.

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