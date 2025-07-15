Обстрелы изменили квартирные вкусы украинцев: за какой недвижимостью охотятся и сколько стоит

Из-за обстрелов украинцы все чаще выбирают автономные дома в пригороде и квартиры на низких этажах, избегая многоэтажек и зависимости от коммуникаций. Самое популярное жилье сейчас стоит от 30 до 70 тысяч долларов, тогда как до войны активно покупали квартиры за 150-200 тысяч.

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Об этом рассказала президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Лариса Ставинога в комментарии СМИ. По ее словам, война вызвала коренные изменения в запросах покупателей, которые теперь ищут не статусность, а безопасность, мобильность и автономию.

Как рассказывает Ставинога, с началом войны спрос на частные дома вырос в разы, особенно в пригороде Киева, Львова, Днепра, Харькова и других крупных городов. Люди больше не хотят зависеть от городских коммуникаций – электроснабжения, тепла, газа или воды.

"Конечно, предпочтение отдают маленьким частным домикам в пригороде. Люди настроены на полную автономию. Устанавливают солнечные панели, генераторы, утепляют помещения. Это ответ на постоянные обстрелы и перебои с электричеством, а теперь еще и тревога касательно газоснабжения", – объяснила Ставинога.

Такие компактные частные дома часто строят "под ключ", с уже смонтированными системами альтернативного питания. Многие из них это одно- или двухкомнатные здания площадью до 80 м², с минималистичной, но функциональной планировкой.

Вместе с тем наблюдается существенный спад интереса к квартирам в многоэтажках, особенно к жилью на 10+ этажах. Это связано с риском отключения электроэнергии, когда лифты не работают, а подняться на верхний этаж с продуктами или ребенком – вызов.

"Мы видим четкую тенденцию, что чем выше этаж – тем труднее продать квартиру. Цены на такое жилье снижаются. Если раньше преимуществом считался хороший вид с 16-го этажа, то теперь это минус. Люди ищут что-то ниже, желательно до пятого этажа", – говорит президент Союза.

В то же время растет спрос на квартиры, которые имеют альтернативные источники энергии, – генератор, запас воды, газовую плиту или даже печное отопление. Такие опции стали реальным аргументом для покупателя. "Если в доме есть газ – такую квартиру продать легче. Если есть генератор – еще лучше. А если хотя бы этаж низкий, без ничего ее тоже могут купить", – отметила Ставинога.

Еще одно важное изменение – это снижение бюджетов покупателей. Если до войны активными были инвесторы, которые покупали жилье в новостройках за $150–200 тыс., то сейчас основные сделки заключаются в сегменте $30–70 тыс.

"Рынок был совсем другой. Люди инвестировали, планировали. Сегодня преобладают те, кто потерял жилье в результате боевых действий или выехал из опасного региона. Они ищут небольшие квартиры и часто пользуются государственными программами", – объясняет эксперт.

К этому добавляется еще и желание сохранить мобильность. Все больше людей выставляют "лишние" квартиры на продажу и конвертируют имущество в деньги. Причина – непредсказуемость ситуации, ведь никто не знает, где завтра будет безопаснее.

"Выгоднее иметь деньги, чем недвижимость, которая может стать недоступной. Люди хотят иметь свободу движения", – подытожила Ставинога.

Из-за нехватки времени, средств и нестабильной ситуации украинцы все реже соглашаются покупать жилье под ремонт. Большинство ищут квартиры, куда можно сразу заехать и жить. "Никто не хочет мороки с ремонтами. У людей просто нет на это ни сил, ни денег. Покупают то, что уже готово", – констатирует эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ряде крупных городов Украины владельцы переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир, причем исключительно в сторону подорожания. За последние 6 месяцев аренда такого жилья выросла на 1-38%. Больше всего в Одессе – сразу на 38%, в среднем до 11 000 грн.

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