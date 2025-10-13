В Украине собираются переписать правила по аренде квартир и домов: нардепов "готовят" к голосованию

Украинцам могут разрешить выкупать арендованное жилье. Впрочем, ожидается, что распространяться норма будет только на социальную недвижимость. А для получения права воспользоваться ею придется прожить в таком жилье минимум 10 лет.

Об этом OBOZ.UA рассказала нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"). Она отметила:

Для появления в Украине аренды с правом выкупа идет работа над правительственным законопроектом № 12377 "Об основных принципах жилищной политики".

Сейчас его готовят ко второму чтению.

Что такое социальное жилье

Как рассказала Шуляк, одной из ключевых норм законопроекта станет создание Фонда социального жилья – государственного и муниципального. По ее словам, жилье из фонда будет временно предоставляться:

В социальную аренду – когда расходы на аренду не будут превышать 25-30% дохода семьи.

Как служебное.

Пополняться же фонд, как предполагается, будет прежде всего за счет зданий, находящихся на балансе как громад, так и государства. В т.ч. и недостроенного.

Как будет действовать аренда с выкупом

По словам Шуляк, ожидается, что ежемесячные арендные платежи в течение 10 лет будут включать в стоимость жилья. Поэтому после окончания срока аренды можно будет стать владельцем такой недвижимости.

При стоимость выкупа жилья будет не ниже стоимости нового социального жилья – для его замены. То есть покупая уже готовое жилье для себя, украинцы будут финансировать его строительство для других.

Когда примут закон

Вместе с тем, отметила Шуляк, ожидать принятия законопроекта №12377 можно уже осенью. Во всяком случае того требует Евросоюз – в рамках Ukraine Facility.

"Более того, именно за выполнение этого индикатора программы Украина получит 400 млн евро. 200 млн евро кредитных и столько же грантовых", – рассказала нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине готовят переход на новую модель жилищной политики в целом – чтобы решить, в частности, проблемы устаревшего жилого фонда. Среди прочего в планах – избавиться от многолетних очередей на квартиры и незавершенных строек.

