В Украине ликвидируют государственный банк: по какому учреждению НБУ одобрил решение

В Украине запустили процесс ликвидации государственного Мотор-Банка, который ранее признали банкротом. Это стало возможным после отзыва банковской лицензии, что ознаменовало начало его вывода с финансового рынка.

Соответствующее решение по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял Национальный банк Украины. Отмечается, что оно соответствует ряду украинских законов, в частности "О банках и банковской деятельности", "О Национальном банке Украины" и "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

"Решение вступает в силу со дня доведения его до сведения АО "МОТОР-БАНК" и может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его обнародования в административный суд в порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства Украины", – отметили в НБУ.

Что предшествовало

Мотор-Банк был национализирован в 2024 году. До этого он принадлежал подсанкционному бизнесмену Вячеславу Богуслаеву.

16 декабря 2025 года банк был отнесен к категории проблемных. Однако несмотря на это, он продолжал "осуществлять убыточную рисковую деятельность и нарушать требования к минимальному размеру регулятивного капитала". А 19 февраля Национальный банк объявил Мотор-Банк банкротом.

Со следующего дня в финучреждении была введена временная администрация, а уже с 12 марта начался процесс выплаты средств вкладчикам банков. Их выплачивают по договорам банковского вклада, по которым истек срок действия по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала вывода банков с рынка, а также по договорам банковского счета. Клиентам финучреждения обещают возместить вклады в полном размере, включая проценты.

Отмечалось, что стабильности банковской системы Украины вывод Мотор-Банка не угрожает. По состоянию на 1 февраля 2026 года его доля в банковском секторе составляла 0,01% от активов платежеспособных банков.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по словам директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Ольги Билай, 11 потенциальных инвесторов интересовались приобретением активов Мотор-Банка и PINBank ("Первый инвестиционный банк"). При этом именно Мотор-Банк она называла более привлекательным с точки зрения банковского регулирования.

