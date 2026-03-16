Такого ажиотажа не было никогда: продажа обанкротившихся банков в Украине вызвала рекордный интерес

Активы украинских обанкротившихся Мотор-Банка и PINBank ("Первый инвестиционный банк") может приобрести иностранная компания. В целом заинтересованность в этом проявили 11 потенциальных инвесторов.

Об этом заявила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Ольга Билай, сообщает "Укринформ". Она отметила, что среди заинтересованных инвесторов:

5 банков;

6 небанковских учреждений;

европейский "небанк".

Она называет это наибольшим количеством заинтересованных на приобретение неплатежеспособных банков, а некоторые инвесторы подались на покупку обоих финучреждений. Причем больший интерес вызывает именно ПИН Банк, хотя с точки зрения банковского регулирования именно Мотор-Банк является более привлекательным.

"У нас никогда такого аншлага не было. Некоторые инвесторы подались сразу на два банка", – подчеркнула Билай.

Впрочем некоторые претенденты не успевают против предварительное квалификационное подтверждение в Нацбанке, поэтому сроки подачи предложений конкурсы продлили до 20 марта 2026 года. Глава ФГВФЛ называет покупку обоих банков реальным потенциалом для развития бизнеса, ведь они имеют банковскую лицензию и интересные активы и обязательства.

Что предшествовало

19 февраля Национальный банк объявил PINBank и Мотор-Банк банкротами. До своей национализации в 2024 году первый контролировался российским олигархом Евгением Гинером, а последний принадлежал подсанкционному бизнесмену Вячеславу Богуслаеву.

Со следующего дня ввел в финучреждениях временные администрации. А уже с 12 марта был начат процесс выплаты средств вкладчикам банков – средства выплачивают по договорам банковского вклада, по которым истек срок действия по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала вывода банков с рынка, а также по договорам банковского счета. Им обещают возместить вклады в полном размере, включая проценты.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Нацбанк запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП). Это дает возможность клиентам украинских банков отслеживать прохождение своих платежей в режиме 24/7. При этом воспользоваться новым сервисом могут как отправители, так и получатели платежей.

