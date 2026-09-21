В Украине квартиры массово подорожали: где цены подскочили больше всего и сколько просят за "однокомнатную"

За год однокомнатные квартиры подорожали почти во всех исследованных областных центрах Украины, причем больше всего — в Хмельницком (+20 %), Львове (+19 %), Виннице и Кропивницком (+17 %). Самое дорогое жилье сейчас в Ужгороде — около 78,3 тыс. долларов за однокомнатную квартиру, тогда как в Херсоне медианная цена составляет всего 12 тыс. долларов и за год снизилась на 14%.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Недвижимость, в котором сравнили медианные цены предложений на однокомнатные квартиры в августе 2025-го и августе 2026 года.За год жилье подорожало практически во всех областных центрах, включенных в исследование.

Исключениями стали лишь Ровно и Херсон, где медианная стоимость однокомнатных квартир, напротив, снизилась. При этом украинский рынок остается очень неоднородным. Самые высокие цены преимущественно сосредоточены на западе страны, тогда как в прифронтовых регионах востока и юга квартиры стоят в разы дешевле.

Разница между самым дорогим и самым дешёвым городами превышает шесть раз. Если в Ужгороде медианная цена однокомнатной квартиры достигла 78,3 тыс. долларов, то в Херсоне она составляет лишь около 12 тыс. долларов.

Хмельницкий стал рекордсменом по росту цен

Быстрее всего за последний год однокомнатные квартиры дорожали в Хмельницком. В августе 2026 года медианная стоимость такого жилья достигла примерно 44,7 тыс. долларов, что сразу на 20% больше, чем в августе прошлого года.

Таким образом, именно Хмельницкий возглавил рейтинг областных центров по темпам подорожания. Практически догнал его Львов. Здесь медианная стоимость "однушки" за год увеличилась на 19% и достигла 77,2 тыс. долларов.

Отмечается, что это не только один из самых высоких показателей роста, но и вторая по величине медианная цена среди исследованных городов. Еще в двух городах квартиры подорожали на 17%. В Виннице медианная цена поднялась до 59,2 тыс. долларов, а в Кропивницком – до 31,8 тыс. долларов.

Одесса и Ивано-Франковск прибавили по 16%

Существенный рост стоимости жилья зафиксировали также в Одессе и Ивано-Франковске. В обоих городах однокомнатные квартиры за год подорожали в среднем на 16%. Однако абсолютная стоимость жилья несколько различается. В Одессе медианная цена составляет примерно 51,9 тыс. долларов, тогда как в Ивано-Франковске – 50,2 тыс. долларов.

Еще по 13% подорожали квартиры сразу в трех областных центрах — Ужгороде, Тернополе и Сумах. При этом разница в ценах между ними огромна. В Тернополе медианная стоимость составляет 52 тыс. долларов, в Сумах — всего 24 тыс. долларов, а в Ужгороде — 78,3 тыс. долларов.

Несмотря на то, что самые высокие темпы роста были зафиксированы не в Ужгороде, именно этот город стал самым дорогим среди областных центров по медианной стоимости однокомнатной квартиры. По данным исследования, за такое жилье здесь просят около 78,3 тыс. долларов. За год этот показатель вырос еще на 13%.

Второе место занимает Львов с медианной ценой 77,2 тыс. долларов, а Киев оказался лишь на третьей позиции. В столице однокомнатная квартира в августе 2026 года стоила в медиане около 75 тыс. долларов. При этом за год цена выросла лишь на 4%, то есть значительно медленнее, чем во многих западных и центральных городах.

В Житомире квартиры подорожали на 11%

Заметный рост зафиксировали и в Житомире. Медианная цена однокомнатной квартиры здесь за год увеличилась на 11% и достигла примерно 52 тыс. долларов. Несколько медленнее дорожало жилье в Черкассах и Полтаве — в обоих городах прирост составил 7%.

В Черкассах однокомнатная квартира стоит в медиане около 48,3 тыс. долларов, а в Полтаве — 39,6 тыс. долларов. Еще по 6% прибавили сразу три города — Черновцы, Харьков и Николаев. Однако одинаковые темпы роста скрывают очень большую разницу в абсолютной стоимости жилья. В Черновцах медианная цена уже составляет 60,2 тыс. долларов, тогда как в Харькове — 25,1 тыс. долларов, а в Николаеве — всего 20,5 тыс. долларов.

В прифронтовых городах квартиры значительно дешевле

Статистика показывает значительный разрыв между западными областями и городами, расположенными ближе к зоне боевых действий. Например, однокомнатная квартира в Ужгороде в среднем стоит более чем в три раза дороже, чем в Харькове. По сравнению с Запорожьем разница приближается к пятикратной, а с Херсоном превышает шестикратную.

Ситуация с безопасностью остается одним из факторов, влияющих на спрос и цены на недвижимость. В то же время даже в некоторых прифронтовых городах за последний год зафиксировалось подорожание.

В Харькове медианная цена выросла на 6%, в Николаеве — также на 6%, а в Запорожье — на 2%. Запорожье остается одним из самых доступных крупных городов для покупки квартиры, медианная стоимость однокомнатного жилья составляет около 16 тыс. долларов.

Относительно небольшой рост цен зафиксировали сразу в трех крупных городах. В Киеве, Днепре и Чернигове однокомнатные квартиры за год подорожали на 4%. Однако сами цены существенно различаются.

Если в столице медианная стоимость составляет около 75 тыс. долларов, то в Чернигове — 34,2 тыс. долларов, а в Днепре — 31,6 тыс. долларов. То есть однокомнатная квартира в Киеве по медианной цене стоит более чем в два раза дороже, чем в Днепре.

Только в двух городах квартиры подешевели

На общем фоне роста цен выделяются Ровно и Херсон — это единственные из приведенных областных центров, где медианная стоимость однокомнатного жилья за год снизилась. В Ровно падение составило 5%. В то же время само жилье здесь остается сравнительно дорогим — медианная цена составляет около 55,5 тыс. долларов.

Наибольшее снижение зафиксировали в Херсоне — сразу на 14% за год. В результате Херсон остается самым дешевым среди проанализированных областных центров: однокомнатная квартира здесь стоит в медиане около 12 тыс. долларов. Для сравнения, за медианную стоимость одной однокомнатной квартиры в Ужгороде теоретически можно было бы приобрести более шести квартир по медианной цене Херсона.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы всё чаще ищут квартиры в относительно безопасных регионах на западе страны. Причём, как в качестве нового постоянного места проживания, так и в качестве "резервного" жилья. Причиной этого в экспертных кругах называют усиление российских обстрелов.

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