Украинцы начали искать "запасные" квартиры: на рынке жилья новый тренд

Все чаще украинцы ищут квартиры в относительно безопасных регионах на западе страны. При чем, характерно, как в качестве нового постоянного места проживания, так и "резервного" жилья. Причиной же этого в экспертной среде называют усиление российских обстрелов.

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Об этом OBOZ.UA рассказала коммерческий директор одной из строительных компаний Марианна Бигунец. Она отметила: прежде всего, переезжать готовы жители Киева и области, а также Харькова, Днепра и Запорожья.

"Хроническое состояние неопределенности и ужасные последствия вражеских атак могут все чаще побуждать граждан, имеющих финансовую возможность, к изменению места жизни", – говорится в сообщении.

При этом объяснила эксперт, все больше украинцев ищут жилье, которое можно будет быстро использовать в случае ухудшения ситуации с безопасностью. Так:

Для одних такая квартира станет новым постоянным местом проживания.

Для других – резервным жильем, куда можно будет перевезти семью или временно переехать.

В то же время, подчеркивается, еще несколько лет назад приобретение второй квартиры чаще всего рассматривалось как инвестиция или способ получения дохода от аренды. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась. "Систематические ракетно-дроновые обстрелы все более заметно влияют на поведение покупателей на первичном рынке жилья", – резюмировала Бигунец.

Без какого документа украинцы не смогут продать свои дома

В то же время, в Украине каждый владелец дома должен иметь его технический паспорт. Дело в том, что этот документ не только фиксирует реальные характеристики недвижимости, но и является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т.д. Более того, без актуального техпаспорта же проводить любые юридические действия с домом будет невозможно – ведь:

Технический паспорт только описывает объект и определяет его составляющие для дальнейших юридических действий.

Т.е., он не удостоверяет право собственности на дом.

В целом же, рассказали в юридическки-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины", технический паспорт на дом используется в ряде случаев. В частности, при:

государственной регистрации права и приватизации;

заключении договоров купли-продажи, дарения;

реконструкции, капитальном ремонте, перепланировке;

изменении целевого назначения объекта;

наследовании;

разделении или выделении доли с объекта недвижимости;

рассмотрении судебных споров по объектам недвижимого имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на то, что во власти отказались от идеи обязательной регистрации в Украине договоров аренды квартир и домов, юристы такой документ оформлять настоятельно советуют. Ведь это не только закрепит условия аренды, но и существенно поможет не стать жертвой мошенников.

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