Украинцы готовы работать задешево, но не могут найти работу: какое требование мешает

Четверо из пяти безработных украинцев готовы получать в месяц меньше 20 тыс. грн. Это означает, что они готовы к значительно меньшей зарплате, чем средняя по стране, но трудоустроить их все равно не удается, потому что они хотят работать неполный рабочий день.

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Как сообщает "Укринформ", об этом заявила председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова. По ее словам, более 20 тыс. грн желаемой зарплатой указывают лишь 20% безработных, которые ищут работу.

"Когда мы задавали вопрос безработным, что для них наиболее важно в трудоустройстве, зарплата выходила на первое место. А потом мы спросили, за какую зарплату они готовы пойти работать? И получили такие данные: 80% готовы и хотят работать меньше чем за 20 тыс. грн. Только 20% среди опрошенных указали желаемый уровень оплаты труда более 20 тыс. грн", – сказала Колесникова.

Следует отметить, что по данным Государственной службы статистики, в первом квартале 2025 года средняя зарплата в Украине составляла 21,4 тыс. грн. В то же время Елена Колесникова отметила, что на сентябрь 2024 года (дата проведения опроса) реальная средняя зарплата составляла 18 021 грн, а в апреле 2025 года – 19 856 грн, согласно данным Пенсионного фонда.

И по вакансиям в начале этого года средняя зарплата была на уровне 22,5 тыс. грн. К тому же, 35% работодателей планировали в текущем году ее повышать.

"Я вижу полное несовпадение: работодатель предлагает большую зарплату, безработные хотят меньшую, но трудоустроить их не удается. Почему? Как выяснилось – все просто. Только 56% безработных выразили готовность работать полный рабочий день, тогда как 94% работодателей нужны работники на весь день", – добавила эксперт.

При этом запрос на дистанционную работу в Украине невысокий – 22% среди соискателей работы, а среди работодателей такой вариант рассматривают 15%. "Другими словами, бизнес готов давать большие зарплаты, удовлетворять другие пожелания кандидатов, но безработные продолжают оставаться безработными", – констатирует Колесникова.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине не хватает рабочих инструментальных специальностей – фрезеровщиков, токарей, инженеров, особенно в Харькове. Из-за дефицита квалифицированных кадров зарплаты в отдельных регионах достигают 90 тыс. грн, но желающих работать не хватает.

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