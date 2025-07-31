В Украине изменят процедуру покупки билетов на автобусы за границу: к чему следует готовиться

В Украине планируют модернизировать систему международных автобусных перевозок. Для этого правительство хочет запустить мобильное приложение, где пассажиры смогут приобрести билеты у легальных перевозчиков.

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Об этом, как сообщает Forbes Ukraine, заявил заместитель министра развития громад и территорий Сергей Деркач. Он отметил, что это должно способствовать урегулированию рынка международных автобусных пассажирских перевозок. При этом международные партнеры уже поддержали такую разработку.

Детали

Планируется, что программа будет похожа на мобильное приложение "Укрзалізниці". Ее запустят в тестовом режиме уже осенью, а полноценно – с 2026 года. Для этого Минразвития уже заключило ряд партнерств с платформами по продаже билетов.

"Никто не может заставить их проверять перевозчиков. Это приводит к продаже билетов на нелегальные маршруты", – отметил Деркач.

Такое приложение будет действовать на основе данных с портала autobus.gov.ua, на котором уже можно проверить легальность перевозчика. Он работает на базе Реестра международных автобусных маршрутов, и до конца 2025 года портал также ждут обновления, в частности:

добавят возможность для перевозчиков самостоятельно управлять своими маршрутами и продавать билеты ;

; пассажиры смогут покупать исключительно легальные рейсы.

"Он станет единственным официальным ресурсом для международных перевозок в Украине. Это будет что-то вроде мобильного приложения "Укрзалізниці", но для автобусов", – отметил Деркач.

Также в программе будет предусмотрена функция отзывов о перевозчиках и маршрутах. Все жалобы автоматически будет получать "Укртрансбезопасность", а перевозчики будут нести ответственность за нарушения.

Как работает Реестр международных автобусных маршрутов

Реестр был запущен Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры в августе 2024 года. Сейчас на связанном с ним портале доступны билеты на более чем 1000 международных рейсов.

Пользователи портала могут найти на нем надежного и официального перевозчика, подробно спланировать безопасный маршрут, а также получить информацию о пунктах пересечения границы, графике движения, остановках. Публикация всех маршрутов на портале открытых данных позволяет обеспечить прозрачность в сфере таких перевозок.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о планах Uklon запустить международные автобусные перевозки из Украины в Европу – решение о старте могут принять уже в конце 2025 года, а запуск состоится в 2026-м. Кроме того, компания рассматривает нишу проката электросамокатов.

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