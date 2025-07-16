Uklon планирует возить украинцев за границу: куда именно и что известно

Uklon хочет запустить международные автобусные перевозки из Украины в Европу – решение о старте могут принять уже в конце 2025 года, а запуск состоится в 2026-м. Кроме того, компания рассматривает нишу проката электросамокатов.

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Об этом рассказала вице-президент по стратегии и развитию компании Оксана Розпутная в комментарии СМИ. Рынок автобусных перевозок, особенно после начала полномасштабной войны, вырос втрое – до 7 млрд грн.

Потребность в безопасных и доступных трансферах выросла из-за частых перелетов украинцев за границу, трудовой миграции и уменьшения авиасообщения из Украины. Uklon планирует запустить не только регулярные маршруты, но и трансферы в аэропорты без фиксированного расписания, что может стать удобной альтернативой для пассажиров.

Первой страной назначения считается Польша – наиболее популярное направление для украинцев за последние годы. Отдельный интерес вызывает возможность интеграции сервиса в существующее приложение Uklon, или создание отдельного агрегатора билетов, подобного BlaBlaCar или Tickets.ua. Однако на новом рынке придется конкурировать с такими гигантами, как FlixBus, BlaBlaCar Bus и локальными операторами.

Второй вариант – аренда электросамокатов. Сегмент активно развивается в городах Украины, и спрос на микромобильность постоянно растет. Как отметила Розпутная, сейчас в компании просто "считают цифры", сколько можно заработать на одной поездке на самокате и на продаже одного автобусного билета.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, компании "Киевстар" и Uklon официально закрыли сделку, согласно которой мобильный оператор приобрел 97% акций бизнеса по заказу авто онлайн. Сумма сделки составила 155,2 млн долларов. При этом после покупки "Киевстар" и Uklon остаются отдельными бизнесами.

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