В Украине изменят правила торговли алкоголем, сигаретами и топливом: в комитете Рады приняли решение

В Украине введут новые правила производства и обращения подакцизной продукции – алкоголя, табачных изделий и горючего. Соответствующий законопроект №10346 уже принят в первом чтении, а теперь профильный комитет Верховной Рады рекомендовал утвердить его и во втором.

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). В результате нормы лицензирования торговли и производства указанных товаров будут прописаны в абсолютно новой редакции старого закона, который действует уже почти 30 лет.

Законопроект предусматривает несколько комплексных изменений. В частности:

упрощение процедуры получения лицензий и переход на электронную форму лицензий вместо бумажной;

вместо бумажной; появление бессрочных лицензий для всех видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию;

для всех видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию; введение для определенных видов розничной торговли подакцизной продукцией автоматического порядка получения лицензий в течение одного рабочего дня с момента подачи заявления;

в течение одного рабочего дня с момента подачи заявления; введение лицензирования деятельности по выращиванию табака и ферментации табачного сырья.

Напомним, законопроект № 10346 депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении за основу 24 апреля 2024 года. Тогда за проголосовали 305 нардепов.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине внедрят еАкциз для борьбы с теневым рынком алкоголя и табака. В частности, планируется отмена бумажных акцизных марок на упаковках сигарет и бутылках со спиртным, вместо которых будет использоваться QR-код для проверки продукции.

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