В Украине перепишут правила импорта электрокаров: как могут измениться цены

Кабинет министров Украины отклонил проголосованную народными депутатами поправку в Государственный бюджет на 2026 год, относительно продления льготы на электрокары. В результате стоимость авто для конечного потребителя может вырасти примерно на 30%.

Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"). В Министерстве финансов это решение объяснили потерями бюджета и условиями меморандума с Международным валютным фондом.

"Продление льготного налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по импорту электромобилей еще на один год будет приводить к недопоступлению НДС в бюджет. Это создаст основу для невыполнения требований Меморандума об экономической и финансовой политике от 19.06.2025, заключенного между Украиной и Международным валютным фондом, согласно которому Украина обязалась воздерживаться от мер налогового льготирования, уменьшающих доходы бюджета", – отметили в правительстве.

Льготы на электромобили в Украине

В Украине до конца 2025 года действуют особые условия импорта электромобилей. Сейчас они полностью освобождены от уплаты пошлины (10% от стоимости) и НДС (20%). Единственный налог, который приходится платить, – акцизный сбор в размере €1 за каждый киловатт емкости батареи.

Эти налоговые льготы были впервые введены в 2017 году и несколько раз продлевались. Нынешний срок их действия истекает 31 декабря 2025 года.

22 октября народные депутаты поддержали правку №1061 о продлении льгот и в 2026 году. Но 5 ноября правительство утвердило проект Госбюджета-2026 к рассмотрению во втором чтении, отклонив эту и многие другие поправки.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2026 году ставки налогообложения сверхприбылей банковской деятельности вырастут вдвое – с 25% до 50%. Эту поправку приняла Рада и поддержал Кабмин.

