В Украине изменился курс доллара: банки выставили цены на валюту на 9 августа

Курс наличного доллара в банках Украины изменился разнонаправленно. В среду, 9 августа, стоимость американской валюты в среднем составляет 37/37,5 грн за доллар (покупка/продажа). То есть по сравнению со вчерашними значениями курс повысился на копейку в покупке, но упал сразу на пять копеек в продаже.

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При этом стоимость "баксов" традиционно различается в зависимости от банка. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Дешевле всего среди крупнейших банков наличные доллары 9 августа продает государственный ПриватБанк (по 37,3 грн). Дороже всего купить американскую валюту предлагают в "Креди Агриколь" (37,9 грн).

Покупает наличные доллары по самой низкой цене Универсал Банк (36,25 грн). А выгоднее всего продавать американскую валюту сегодня в Укрэксимбанке и ПУМБ (по 37 грн).

Покупать безналичную валюту (непосредственно доллары на карту) запрещено с начала полномасштабной войны. Указанный в таблице карточный курс доллара используется для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинах) или для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,33 грн, средний курс продажи составляет 37,45 грн. Евро на валютном аукционе 9 августа продают по 41,1 грн, а покупают по 41,35 грн.

Курс доллара в Украине: что буде осенью

Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZREVATEL, что август может стать последним месяцем курсового затишья. Он объяснил: осенью, возможно, произойдут изменения, которые могут оказать немалое влияние на курс валют. В частности, уже в сентябре–начале октября "вполне возможно существенное событие на рынке – возврат к единому курсу валют".

"До сентября глобальные изменения вряд ли возможны. Грубо говоря, август станет "подготовительным" месяцем для дальнейшей реализации стратегии НБУ по либерализации валютного рынка. В настоящее время речь идет о возвращении к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. В то же время рынок готовится к сентябрьским изменениям, которые могут существенно повлиять на курс валют", – сказал банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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