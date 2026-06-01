В Украине резко изменились цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине заметно подорожала земля сельхозназначения. По итогам первых четырех месяцев 2026 года средняя стоимость гектара составила 75,1 тыс. грн, что сразу на 26% больше, чем год назад.

Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, одновременно несколько снизилась суммарная площадь проданных участков.

"При росте цен площадь проданных земель сократилась. Если в январе-апреле 2025 года продали 92,9 тысячи гектаров, то в этом году – 82,1 тысячи га", – отмечают аналитики.

Уменьшилось и количество сделок. Их число за год сократилось на 5%. Активнее всего землю продают в центральных и северных регионах страны. Больше всего сделок с начала года заключили в Винницкой области – 3416, на Черниговщине – 3279, на Сумщине – 3261.

Где самая дешевая земля в Украине

Цены сильно отличаются в зависимости от региона. Самые низкие цены – в прифронтовых и южных регионах, констатировали аналитики. Так, по их данным:

в Донецкой области гектар земли стоит 30,7 тыс. грн;

на Херсонщине – 38,5 тыс. грн/га;

на Николаевщине – 44,1 тыс. грн/га.

В регионы с самыми низкими ценами на землю также попали Днепропетровщина с 46,5 тыс. грн/га и Одесская область с 47,8 тыс. грн/га.

Самая дорогая земля сейчас на Ивано-Франковщине, где гектар в среднем стоит 179,6 тыс. грн. Почти такая же цена на Киевщине — 178,2 тыс. грн/га. В пятерку самых дорогих также вошли:

Львовщина –153,4 тыс. грн/га;

Тернопольщина – 120 тыс. грн/га;

Винницкая область – 93,4 тыс. грн/га.

Что будет с ценами на землю

После отмены с 1 июля 2021 года моратория на продажу сельскохозяйственной земли ее стоимость в Украине выросла почти в 2 раза, подсчитали в Госгеокадастре. При этом, по ожиданиям, в ближайшие месяцы стоимость гектаров продолжит увеличиваться.

"Госгеокадастр ожидает в 2026 году сохранения положительной динамики всех основных параметров рынка земель сельскохозяйственного назначения, в частности, средней цены одного гектара и количества сделок. При чем как на национальном уровне, так и в разрезе отдельных регионов", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, экономический эксперт Сергей Фурса считает сельхозземлю привлекательным инструментом для инвестирования. По его словам, это актив, которому не страшны российские обстрелы, и который должен расти в цене долгосрочно.

