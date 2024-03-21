В Украине изменились цены на картофель: озвучена причина

На украинский рынок с начала этой недели начали массово поступать партии импортного картофеля нового урожая. Это привело к снижению цен на картофель на 12%, до 14-20 грн/кг.

Об этом говорится в сообщении проекта EastFruit. Также производители активно распродают прошлогодний картофель.

"На текущей неделе на украинском рынке также существенно возросло и предложение местной продукции. Так, с наступлением относительно теплой погоды большинство производителей спешат реализовать оставшиеся на хранении объемы прошлогоднего картофеля и полностью сконцентрироваться на посевной кампании.

Между тем население также начало активно распродавать остатки картофеля, качественные показатели которого в большинстве своем достаточно невысокие", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что овощи из т. н. борщового набора стали рекордсменами по росту своей стоимости среди всех потребительских товаров с начала 2024 года. К примеру, картофель подорожал сразу на 50,4%.

Отметим, в Украине существенно снизились цены на белокочанную капусту. Популярный овощ на рынках всего за неделю подешевел на 17%. В крупных сетях супермаркетов капусту продают в среднем по 13,96 грн/кг, в то время как в начале марта средняя цена составила более 15 грн/кг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!