В Украине изменили правила выезда автобусов за границу: к чему надо готовиться перевозчикам

В Украине утвердили новые правила использования системы єЧерга для автобусов. Теперь перевозчики, осуществляющие регулярные рейсы, смогут закрепить за собой определенные временные слоты для пересечения границы, но вводятся ограничения на использование разрешений и новые правила для паритетных перевозчиков.

Об этом сообщили в Министерстве развития громад и территорий. Нововведения касаются как регулярных, так и нерегулярных рейсов.

Новые правила єЧерги

Как заверили в министерстве, новые правила обеспечат справедливые механизмы заблаговременного бронирования места в онлайн-очереди. Это позволит достичь главной цели єЧерги для автобусов – предотвратить появление физических очередей для пассажиров.

Гарантирование слотов для регулярных маршрутов

Перевозчики, которые стабильно выполняют свои регулярные маршруты, получат гарантированный временной слот для пересечения границы. Это позволит им заранее регистрироваться на свое время и повысит прогнозируемость перевозок.

Перевозчики, которые в течение месяца не выполнят более двух рейсов на закрепленном маршруте, теряют эту гарантию.

Бронирование слотов для "коротких" маршрутов

Для маршрутов длиной до 400 километров, где один автобус может пересекать границу несколько раз в сутки, система позволит забронировать столько мест в очереди, сколько пересечений предусмотрено разрешением на регулярный маршрут.

Ограничения на использование разрешений

Одно разрешение на маршрут (регулярный или нерегулярный) позволяет зарегистрировать в очереди только один автобус.

Новые правила для паритетных перевозчиков

На конкретное время пересечения границы может зарегистрироваться только один из паритетных перевозчиков.

Одновременно на один и тот же маршрут с разрешением несколько паритетных перевозчиков зарегистрироваться не смогут.

Усиление ответственности за недостоверные данные

Система єЧерга может автоматически аннулировать бронь, если обнаружены ложные сведения о транспортном средстве, водителе, документах или пункте пропуска. В таких случаях перевозчик теряет возможность бронирования места для этого автобуса на 14 календарных дней.

Возможность замены водителя или автобуса

Замена водителя или автобуса в очереди остается доступной.

Для украинских перевозчиков замена возможна только в пределах лицензионного дела, а для иностранных – при условии, что страна регистрации транспортного средства не меняется.

Правила бронирования места в очереди

Бронирование для регулярных рейсов доступно за 30 дней до пересечения границы, но не позднее чем за 72 часа до указанного времени.

Свободные от регулярных маршрутов слоты по-прежнему доступны для бронирования за 30 дней до пересечения.

Бронировать место можно только на время, указанное в официальном разрешении (+2 часа).

Технические обновления

Новые функции, в частности гарантирование времени пересечения для регулярных маршрутов и возможность регистрации за 72 часа для нерегулярных рейсов, будут доступны после технического обновления системы. Информация об этом будет предоставлена дополнительно.

Также OBOZ.UA сообщал, что ранее в Украине утвердили новые правила функционирования системы єЧерга для грузового транспорта. Для перевозчиков будет действовать разная приоритетность для пересечения границы, а также введены новые наказания для нарушителей.

