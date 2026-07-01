В Украине изменили правила уплаты военного сбора: что важно знать налогоплательщикам с 1 июля

С 1 июля в Украине военный сбор будет уплачиваться по новым реквизитам, а все поступления будут направляться непосредственно в специальный фонд госбюджета для финансирования денежного обеспечения военнослужащих ВСУ. Налогоплательщикам рекомендуется обязательно проверять актуальные реквизиты перед оплатой, чтобы избежать ошибочного перечисления средств и возникновения налоговой задолженности.

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Об этом ранее сообщала Государственная налоговая служба. Вместе с новой моделью финансирования изменились и реквизиты для уплаты военного сбора. Поэтому предпринимателям, работодателям и другим плательщикам необходимо внимательно проверять реквизиты перед осуществлением платежей, чтобы избежать ошибок и возникновения налоговой задолженности.

Зачем изменили систему уплаты военного сбора

В Государственной налоговой службе объясняют, что новый механизм призван сделать финансирование украинских военных более стабильным и прогнозируемым. Теперь поступления от военного сбора будут закреплены именно за выплатами денежного обеспечения военнослужащих. Ожидается, что благодаря этому ежегодно удастся обеспечить около 200 млрд гривен на нужды украинской армии.

Кроме того, такая модель позволяет четко разграничить бюджетные источники финансирования и снизить риски влияния экономических колебаний на выплаты военным. Одновременно с запуском новой системы были обновлены бюджетные счета для уплаты военного сбора. Изменения касаются платежей по следующим кодам классификации доходов бюджета:

11011000;

11011001;

11011600;

11011700;

11011800.

Именно поэтому перед каждой оплатой рекомендуется проверять актуальные реквизиты. Нововведения касаются всех плательщиков военного сбора, в частности:

физических лиц-предпринимателей;

работодателей;

самозанятых лиц;

других плательщиков, осуществляющих соответствующие платежи.

Специалисты отмечают, что использование старых счетов может привести к тому, что средства не будут зачислены надлежащим образом. В таком случае возникает риск появления налогового долга, а возврат или перевод средств потребует дополнительных заявлений и времени.

Где проверить новые реквизиты

Налоговая служба рекомендует получать информацию только из официальных источников. Актуальные счета можно найти в "Электронном кабинете налогоплательщика" и на официальном сайте Государственной налоговой службы в специальном разделе.

В то же время налоговые консультанты обращают внимание, что в первые дни после смены счетов информация в электронных сервисах может обновляться с небольшой задержкой. Именно поэтому перед оплатой стоит еще раз проверить правильность реквизитов.

Что будет, если оплатить по старым счетам

Если платеж случайно будет осуществлен по старым реквизитам, возможны несколько вариантов развития событий. В некоторых случаях банк может не провести операцию, и средства автоматически вернутся отправителю. Если же деньги будут зачислены ошибочно, их придется возвращать путем подачи соответствующего заявления в налоговые органы.

Именно поэтому специалисты советуют сделать проверку реквизитов обязательной процедурой перед каждой уплатой налогов. Параллельно в Украине уже определено, что действующие ставки военного сбора будут сохраняться еще в течение трех лет после завершения военного положения. В настоящее время они составляют:

5% — для большинства физических лиц;

— для большинства физических лиц; 1,5% — для военнослужащих и работников сектора безопасности;

— для военнослужащих и работников сектора безопасности; 10% от минимальной заработной платы — для индивидуальных предпринимателей 1, 2 и 4 групп;

— для индивидуальных предпринимателей 1, 2 и 4 групп; 1% от дохода – для плательщиков единого налога 3-й группы.

Таким образом, военный сбор и в дальнейшем останется одним из ключевых источников финансирования оборонной сферы Украины. Правительство подчеркивает, что новая система позволит сделать финансирование Вооруженных сил более защищенным и предсказуемым даже после завершения военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы до 1 июля получили информацию о необходимости уплаты налогов на недвижимость. Платить нужно только за "лишние" квадратные метры. При этом размер налога составляет до 1,5% от минимальной заработной платы за прошлый год – 120 грн за каждый кв.м.

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