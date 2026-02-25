Отделения "Укрпочты" станут аптеками: когда начнут продавать лекарства

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" планирует добавить в ассортимент своих услуг доставку лекарственных средств в стационарные и передвижные отделения. Это станет возможным после запуском сервиса "Укрпочта.Аптека" в следующем месяце.

Об этом, как сообщает"Интерфакс-Украина", заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский. По его словам, сервис будет действовать во 26 тыс. населенных пунктах.

"Мы в процессе окончания закупки всех этих технологий, и до конца марта планируем полностью развернуть по всем уголкам Украины. И не просто по всем отделениям, а по всем населенным пунктам Украины. То есть туда, куда доезжают наши передвижные отделения, – а это 26 тысяч населенных пунктов", – сказал глава почты.

Компания находится на завершающем этапе формирования нормативных элементов – закупает логгеры, специализированные сумки, холодовые и нагревательные элементы для надлежащего хранения лекарственных средств. Суть сервиса будет заключаться в том, что:

почта не будет хранить лекарства в отделениях;

лекарственные средства будут доставлять непосредственно клиентам.

Как заказать лекарства на "Укрпочте"

Заказать лекарственные средства через сайт, колл-центр или отделение.

Оно будет отправлено бесплатно "Укрпочтой Экспресс".

Отследить отправку можно на сайте, в мобильном приложении и через чат-бот в мессенджерах.

При получении посылки необходимо осуществить осмотр заказа.

Как получить лекарства

Сформированный заказ будет отправлен клиенту в ближайшее отделение по услуге "Укрпочта Экспресс". Как только посылка будет готова к выдаче, заказчик получит SMS-сообщение. При получении посылку можно будет осмотреть правильность укомплектования заказа.

Срок доставки – до трех дней между областными центрами, не считая день отправления. Срок хранения заказа в отделении – 7 календарных дней.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы могут потратить 1000 гривен, выплаченные по программе "Зимняя поддержка", на аптечные наборы или отдельные лекарственные препараты в "Укрпочте". Доставить их можно в стационарное или передвижное отделение. Если выплата была оформлена через Дію, оплатить заказ надо будет сразу картой "Национальный кэшбек".

